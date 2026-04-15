Neuralink’e rakip hamle: Türk bilim insanından insan beynine ilk çip denemesi yolda

MURAT GÜNEL KİMDİR? Murat Günel, dünyaca tanınan Türk bir beyin cerrahı ve nörobilim araştırmacısıdır. Uzun yıllardır beyin damar hastalıkları ve genetik temelli nörolojik hastalıklar üzerine çalışan Günel, akademik kariyerini Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde sürdürmektedir ve burada Nöroşirürji Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Özellikle karmaşık beyin cerrahisi vakaları, nörolojik hastalıkların genetik kökenleri ve ileri nöroteknoloji uygulamaları üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası bilim dünyasında saygın bir konuma sahiptir. Hem bir klinisyen hem de bir araştırmacı olarak, laboratuvar ile ameliyathane arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran çalışmalarıyla bilinir ve şimdi de beyin-bilgisayar arayüzleri alanında yürütülen bu yeni nesil projede önemli bir bilimsel danışman olarak yer almakta.