Neuralink’e rakip hamle: Türk bilim insanından insan beynine ilk çip denemesi yolda
Türk bilim insanı Murat Günel, Science Corporation ile birlikte, Neuralink sonrası insan beynine yerleştirilebilecek yeni nesil beyin çipi teknolojisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Beyin-bilgisayar arayüzleri alanında rekabet giderek kızışırken, Türk bilim insanı Murat Günel, Science Corporation ile birlikte insan beynine yerleştirilecek yeni nesil bir sensör için kritik bir rol üstleniyor. Science Corporation’ın hedefi, klasik beyin çiplerinden farklı bir teknoloji geliştirmek. Bugüne kadar kullanılan yöntemlerde metal elektrotlar aracılığıyla beyne sinyal gönderilip alınırken, bu yeni sistem çok daha “organik” bir yaklaşım benimsiyor.