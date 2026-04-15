İran'ın yerli siyonisti neler yapmış neler
İran'ın Kazvin eyaletinde, "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğu ve hassas yerler ile savunma sanayisine ilişkin bilgi gönderdiği" iddiasıyla bir kişinin tutuklandığı belirtildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in Kazvin Emniyet Müdürlüğüne dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırıları sırasında Elburz Organize Sanayi bölgesindeki bir üretim şirketi hakkında yabancı bir istihbarat teşkilatına bilgi gönderen bir kişinin tutuklandığı ifade edildi.
Haberde, tutuklanan kişinin "düşman ülkelerdeki bir casus şebekesine bağlı bir kişiyle sürekli iletişim kurduğunun tespit edildiği ve ifadesinde düşman şebekelerle sosyal ağlar aracılığıyla iletişime geçtiğini ve hassas yerler hakkında bilgi gönderdiğini" itiraf ettiği öne sürüldü.