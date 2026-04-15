Emperyalistlerin kucaklaşma diplomasisi: Zorba Trump Çin’i İran’a karşı safına çekti

Hürmüz Boğazı’nı kendi malıymış gibi "kalıcı olarak açtım" diyerek uluslararası hukuku çiğneyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan ilişkisini "Gittiğimde bana kocaman sarılacak" sözleriyle laçka bir dille ifade etti. Bölge halklarının kanı üzerinden ticaret ve silah pazarlığı yapan küresel zorba, masadaki bu kirli uzlaşmayı "akıllıca çalışmak" olarak nitelendirdi.

Trump, küresel siyasette taşları yerinden oynatacak dev bir diplomatik zaferi sanal medya hesabından duyurdu. Hürmüz Boğazı’nın kalıcı olarak trafiğe açılmasının ardından Çin ile yürütülen müzakerelerin meyvesini verdiğini belirten Trump, Pekin yönetiminin İran’a silah göndermemeyi kabul ettiğini ilan etti.

Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin, Hürmüz Boğazı’nı kalıcı olarak açmamdan çok memnun. Bunu onlar için ve ayrıca dünya için yapıyorum. Bu durum bir daha asla yaşanmayacak. İran'a silah göndermemeyi kabul ettiler. Birkaç hafta içinde oraya gittiğimde Başkan Şi bana kocaman sarılacak. Birlikte akıllıca ve çok iyi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında diplomasinin savaşa tercih edilmesi gerektiğini belirten ancak mesajının sonunda ABD'nin askeri gücüne de vurgu yapan Trump, ‘Bu, savaşmaktan daha iyi değil mi? Ama unutmayın, eğer mecbur kalırsak savaşmakta çok iyiyiz, herkesten çok daha iyi!’ değerlendirmesinde bulundu.