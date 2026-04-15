Türkün bileği bükülmez! Rıza Kayaalp rekor için mindere çıkıyor

Avrupa Şampiyonası'nda 13. kez şampiyon olması halinde Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kıracağına dikkati çeken Kayaalp, şöyle devam etti: "Sonuçta 'kırılamaz' denilen bir rekoru yakalayıp kırmak, ülkem ve benim için büyük bir şeref. Avrupa rekorunun ve bu kadar şampiyonluğun uzun yıllar boyunca bir Türk'te kalması ülkem adına çok iyi olacak. Bireysel olarak her şey gelip geçici. Bir anda her şey değişebiliyor. Bazen başına istemediğin şeyler de gelebiliyor. Önemli olan 'Bu rekor kimde?' denildiğinde 'Bir Türk'te' denilmesi benim için yeterli." Milli güreşçilerden Kerem Kamal, hazırlıklarda artık son aşamaya geldiklerini dile getirerek "Yaklaşık bir hafta gibi bir sürecimiz kaldı. Hocalarımızla bütün eksiklerimizi kapatmaya çalıştık. Şampiyonaya hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Kaptanımız, büyük şampiyonumuz Rıza Kayaalp önderliğinde inşallah bu seneki Avrupa Şampiyonası'nda elimizden gelen bütün gayreti gösterip, herkesi mutlu etmek istiyoruz." dedi. Milli sporcu Ahmet Yılmaz ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Kaptanımız Rıza Kayaalp'in aramızda olması bizim için büyük avantaj. Bizim yaptığımız spor ne kadar bireysel olsa da 'takım ruhu' denilen bir şey var. Biz birbirimizi destekleyerek, birbirimizin eksiklerini kapatarak Allah'ın izniyle aslanlar gibi mücadelemizi verip, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, takım olarak şampiyonluk hedefliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Arnavutluk bize iyi gelmişti. Ben dünya şampiyonasında orada üçüncü olmuştum. İnşallah bu sefer de şampiyon olacağım." Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, birçok önemli isimle milli takımda yer aldığı için kendisiyle gurur duyduğunu anlatarak "Özellikle Rıza Kayaalp ile bu sezon birçok maça gittik. Güzel geçti benim için. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.