Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!
Memleket Partisi serüvenini 24 Haziran 2025'te noktalayarak yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce, siyaset gündemini sarsan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Savunma sanayiindeki yerli hamlelere yönelik söylemleri ile bilinen İnce, Selçuk Bayraktar üzerinden verdiği mesajla CHP'lileri sosyal medyada hoplattı.
CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, 2018'de Cumhurbaşkanı seçilseydi milli teknoloji hamlelerine asla dokunmayacağını ifade etti. Selçuk Bayraktar'ın çalışmalarını destekleyeceğini belirten İnce, "Erdoğan'ın damadını çağırıp şunu söyleyecektim; 'Canını sıkma, Erdoğan Cumhurbaşkanıymış gibi çalışmaya devam et' diyecektim" sözleriyle, liyakatin siyasi aidiyetten önce gelmesi gerektiğini vurgulayarak sosyal medyayı şaşırttı.
Yaklaşık dört yıl aradan sonra CHP'ye geri dönen İnce'nin bu çıkışı, parti tabanında geniş yankı uyandırdı. İnce’nin bir yandan CHP rozeti takıp diğer yandan iktidarın en güçlü olduğu savunma sanayii alanında "ben de aynısını yapardım" demesi, muhalif seçmen nezdinde "teslimiyetçi" bir tutum olarak görüldü.
Sosyal Medya
Sosyal Medya
