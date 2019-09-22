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Çeltik üreticilerinin ilkel yöntemlerle harman kaldırma çalışması

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, hasadını yaptıkları çeltiği, katır ve atlarla harman yerinde sürerek depolara kaldırıyor.

22 Eylül 2019 Pazar 13:35
Çeltik üreticilerinin ilkel yöntemlerle harman kaldırma çalışması

Bitlis'in Hizan ilçesinde çiftçiler, hasadını yaptıkları çeltiği, katır ve atlarla harman yerinde sürdükten sonra depolara kaldırıyor.

Yemyeşil doğası, verimli toprakları ve berrak su kaynaklarıyla bilinen Hizan'da vatandaşların büyük çoğunluğu geçimini tarımla sağlıyor.

Özellikle kırsal alanlarda çeltik üreticilerinin tarladaki hasattan ürünün harmanlanmasına kadar uzun bir süreci kapsayan mesaisi, renkli görüntülere sahne oluyor.

Karbastı köyü sakinleri, ilkbaharda ekimini yaptıkları çeltiğin hasadını yaptıktan sonra harman yerinde ürünü sap ve samanlarından ayırıyor.

Yere serilen brandaların üzerine konulan çeltiğin, katır ve atlarla üzerinde geçilerek sap ve samanından ayrışması sağlanıyor.

Tamamen ilkel yöntemler yapılan harmanda kaldırılan pirinç, çuvallara konularak depolara konuluyor. 

"Tamamen organik olarak yetiştiriyoruz"

Çiftçi Üzeyir Yentür, ilkbaharda büyük emek vererek ektikleri çeltiğin hasadını yaptıklarını söyledi.

Harman yerine taşıdıkları çeltiğin sap ve samanını ayırma işlemlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Yentür, "Bu sene çeltik verimi çok güzel. Tamamen organik olarak yetiştiriyoruz. Eskiden harman işini öküzlerle yapıyorduk ama artık öküz kalmadığı için bu işi katır ve atlarla yapıyoruz. Dedelerimizden gördüğümüz geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. İmece usulü çalışıyoruz. Yardımlaşarak olmazsa zor oluyor. " dedi. 

"Bu gelenek yıllardır devam ediyor"

Eski köy muhtarı Feyat Toz da köylülerin geçimini çeltik üreterek sağladığını ifade etti.

"Dedelerimiz bu topraklarda pirinç ekiyordu. Bizler de aynı yöntemle tarımla uğraşmaya devam ediyoruz." diyen Toz, "Elde ettiğimiz pirinci satarak geçimimizi sağlıyoruz. Bu işte katır ve at olmazsa işimiz çok zorlaşacak çünkü taşınmasından harmana kadar tüm işleri at ve katırlarla yapıyoruz. Bu gelenek yıllardır devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:35
  1. Bitlis
  2. çeltik
  3. harman
  4. Hizan
  5. Anadolu Ajansı

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