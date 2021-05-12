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Celtic'in taraftarlarından Filistin bayraklarını kaldıran yönetime tepki!
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Spor Celtic'in taraftarlarından Filistin bayraklarını kaldıran yönetime tepki!
Spor

Celtic'in taraftarlarından Filistin bayraklarını kaldıran yönetime tepki!

İskoçya Premier Lig takımlarından Celtic'in taraftarları, Filistinlilerle dayanışma göstermek için stadyuma bırakılan Filistin bayraklarının, kulüp yönetimi tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 23:08:00 -
Celtic'in taraftarlarından Filistin bayraklarını kaldıran yönetime tepki!

İskoçya Premier Lig takımlarından Celtic'in taraftarları, terörist İsrail'in zulmettiği Filistinlilerle dayanışma göstermek için stadyuma bırakılan Filistin bayraklarının, kulüp yönetimince kaldırılmasına tepki gösterdi.

North Curve Celtic taraftar grubu Twitter'dan yayınladığı bildiri ile kulüp yönetimini kınadığını duyurdu.

Filistin bayrağının Celtic taraftarları tarafından nesillerdir gururla dalgalandırıldığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hayal kırıklığına uğradık, ne yazık ki buna şaşırmadık. Bizler Filistin bayrağını dalgalandırmayı bir insanlık ve dayanışma eylemi olarak görürken, bayrağın kaldırılması ve sansürlenmesi Celtic Futbol Kulübünün değerlerinden ne kadar uzaklaştığını gösteriyor."

Taraftarlar, kulübün kuruluş ahlakına uyulmadığını belirterek, "Çirkin ve şiddet içeren baskı eylemlerinde tarafsız kalmak, baskıcıdan yana olmaktır." ifadelerini kullandı.

Celtic'ten taraftarlarına suçlama

Taraftar grubunun hayal kırıklığını anlattığı bildiri üzerine Celtic Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayarak taraftarlarını fırsatçılıkla suçladı.

Açıklamada, takımın kaptanı Scott Brown pankartı için taraftarlara izin verildiği ancak bunun farklı bir amaçla kullanılması nedeniyle bayrakların toplatıldığı söylenildi.

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