  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çelikhan'da berber ve çay ocakları Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 14:00:44 -
Çelikhan'da berber ve çay ocakları Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatma kararı aldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçede berber, kahvehane ve çay ocağı olarak hizmet veren işletme sahipleri bir süre kapatma kararı aldı.

Çelikhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Koç, ilçede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle virüsün bulaşma riskinin yüksek olduğu berber, çay ocağı ve kahvehanelerle ilgili esnafın kendi isteğiyle kapatma kararı aldığını belirtti.

Çelikhan halkının çok duyarlı olduğunu aktaran Koç, "Bizim çay ocaklarımız ve berber esnafımız kendi istekleriyle koronavirüs ile mücadele ve tedbir için bir kaç gün kapatma kararı vermiştir. Ben buradan kendilerine ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Koronavirüs ile mücadelemiz devam etmektedir. Her gün Kaymakamımızla tüm vatandaşlarımız ve esnaf sanatkarlarımızı ziyaret ederek uyarıyoruz." dedi.

- Çelikhan Kaymakamlığından esnafa teşekkür

Çelikhan Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları istendi.

Açıklamada, "İlçemizde kıymetli kahvehane ve berber esnaflarımız kendi istekleriyle belli bir süre Kovid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarına ara vermiştir. Onlara buradan teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı tedbire davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi
Gündem

Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi

Türkiye’nin parlayan yeraltı servetleri üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 10 yıldır maden ve değerli taşlar üzerine araştırma ve arama ya..
Türkiye'den taziye mesajı
Siyaset

Türkiye'den taziye mesajı

Türkiye, Hindistan'da meydana gelen uçak kazası sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...
Dünya

Beyrut’tan dehşete düşüren haber! Tam 60 kişi...

Lübnan’da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama sonra, başken Beyrut’ta halen 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı