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Çelik üretimi 16 milyon tona dayandı

Türkiye’nin ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artarak 15,9 milyon tona yükseldi.

08 Temmuz 2018 Pazar 13:24
Çelik üretimi 16 milyon tona dayandı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre, nihai mamul çelik tüketimi mayıs ayında yıllık bazda yüzde 20,9 artış kaydederek 3,5 milyon ton, yılın 5 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 artışla 13,3 milyon ton oldu.  Ham çelik üretimi ise mayısta 2017’nin aynı ayına göre yüzde 0,5 artarak 3,3 milyon tona, ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4,3 artış göstererek 15,9 milyon tona ulaştı. Sektörün dış ticaret verilerine bakıldığında miktar bazında çelik ihracatı mayısta yüzde 1 azalarak 1 milyon 612 bin tona geriledi, değer olarak ise yüzde 19,9 artışla 1 milyar 395 milyon dolara çıktı. İhracat ocak-mayıs döneminde miktar açısından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 gerileyerek 8 milyon 138 bin tona düştü. Değer olarak ise yüzde 20,2 artışla 6 milyar 792 milyon dolara ulaştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 13:24
  1. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği

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