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Aktüel

Çelik: "(Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesi) Meclisinki usulü bir işlemdir. Odaklanılması gereken mahkeme kararıdır. Meclis bunu yapmaya mecbur."

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:34:51 -
Çelik: "(Üç ismin milletvekilliğinin düşürülmesi) Meclisinki usulü bir işlemdir. Odaklanılması gereken mahkeme kararıdır. Meclis bunu yapmaya mecbur."
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