Çelik tencereler nasıl parlatılır? Çelik tencere parlatma!

Mutfak eşyalarının temizliği hijyen açısından oldukça önem taşır. Tertemiz bir mutfakta yemek yapmak sağlık için de önemlidir. Neredeyse hepimizin mutfaklarında yer bulan çelik tencereler zaman içinde parlaklığını kaybedebilir. Çelik eşyalar mutfaklarda sadece tencere olarak değil; cezve, çatal, kaşık, bıçak ve çaydanlık olarak da yer alır.

Çelik Tencereler Nasıl Parlatılır?

Mutfakta işimizi kolaylaştıran eşyaların temizliğine dikkat etmek, parlaklığı giden çelikleri yeniden parlatmak, tertemiz görünmelerini sağlamak pek çok kadının tercihidir. Bu durumda başlıca mutfak eşyalarından olan çelik tencereler nasıl parlatılır sorusu doğar. Yanı sıra çelik çaydanlık parlatma konusunu merak edenlerin sayısı da çoktur. Öncelikle çelik eşyalar için kesinlikle telle ovma işlemi yapılmaması gerektiğini belirmek isteriz. Çelik tencere parlatma işlemi yumuşak süngerler veya temizlik bezleri ile yapılmalıdır. Çelik eşyaları parlatma yöntemleri aşağıda sıralanmıştır.

Çelik Tencere Parlatma Yöntemleri Nelerdir?

Çelik tencere parlatma yöntemlerini aynı zamanda çaydanlıklarınıza, kaşık, çatal, bıçak ve cezve gibi mutfak eşyalarınıza da uygulayabilirsiniz.

*Tencerelerinizi sirkeli suya batırdığınız bir sünger ya da temizlik beziyle silin. Daha sonra durulayın ve yünlü bir bez ile iyice ovalayın.

*Sıkılmış limonlardan arta kalan kabuklarla çelik tencerelerinizi ovabilir, kaybettikleri parlaklıklarını yeniden kazanmalarını sağlayabilirsiniz.

*Çelik mutfak eşyaları elma kabuğu ile ovularak parlatılabilir. Duruladıktan sonra yine yünlü bir bezle ovarak iyice parlamasını sağlayabilirsiniz.

*Çelik eşyalarınızın ayrıca içlerinin de temiz olması için elma kabuklarını tencerenizin ya da çaydanlığınızın içinde su ile kaynatabilirsiniz. Elma kabuklarıyla kaynattığınız mutfak eşyalarının ilk günkü gibi olduğunu göreceksiniz.