Paslanmaz çelik tencere ve tavalar son derece dayanıklıdır. Isıyı iyi korurlar ve eşit ısı dağıtımı yaptıkları için içindekini eşit şekilde pişirirler. Tüm bu avantajlara rağmen birçok insan paslanmaz çelikten kaçınır; çünkü yapışırlar. Tencerede yeterli miktarda yağ yoksa, yumurta ve balık gibi narin gıdalar paslanmaz çelik bir yüzeyde hızla dağılır.

YAPIŞMAZ ÇELİK TAVA OLUR MU?

Ancak artık bunun bir çözümü var. Sadece biraz hindistancevizi yağı ve tuz kullanarak, paslanmaz çeliğinizin yapışmaz bir tava haline gelmesini sağlıyoruz. Üstelik bu “yapışmaz” kaplama tamamen doğaldır ve yapışmayan teflon tavalara göre de güvenli ve sağlıklı bir alternatiftir.

NELERE İHTİYACINIZ VAR?

Paslanmaz çelik tava

Hindistancevizi yağı

Sofra tuzu

Kağıt havlu

NASIL YAPILIR?

Tavayı orta dereceli ısıda ocağın üzerine yerleştirin ve içine 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı koyun ve eritin.

Yağı tavanın her tarafına yayın. Fazla yağ kaldıysa dökün.

Çelik Tava Nasıl Yapışmaz Tava Haline Gelir?

Tavanın tabanını örtecek kadar tuz dökün. Aşırı yağ ve tuzu silmek için temiz bir kağıt havlu kullanın ve tencereniz hazır!

BU YÖNTEM KALICI MI?

Bu yöntem çelik tavanızı sonsuza kadar yapışmaz hale getirmiyor. Ancak epeyce idare ediyor. Yiyeceklerin tekrar yapışmaya başladığını fark ettiğinizde bu işlemi yeniden yapabilirsiniz, hiçbir sakıncası yok.

İşlemi uyguladıktan sonra teflon tavaya koyduğunuz kadar birkaç damla yağ ile tavanızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.