Çelik siyasete atıldı! O partiye katıldı
Bir dönem çıkardığı şarkılarla ünlenen şarkıcı Çelik, Zafer Partisi'ne katılma kararı kaldı.
Şarkıcı Çelik flaş bir karara imza atarak siyasete girdi.
90'lı yıllarda ünlenen ve son dönemde piyasada gözükmeyen Çelik Erişçi, siyasi liderliğini Ümit Özdağ'ın yaptığı Zafer Partisi'ne katıldı.
Haberi, partinin Kayseri İl Teşkilatı sosyal medya hesabından duyurdu. Partiden yapılan açıklamada "E tabi devir değişti ama Çelik değişmedi. Sanatçı Çelik Erişçi artık Zafer Partisi'nde" denildi.