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Teknoloji Çelik Kubbe'nin yeni gözdesi! GÖKDEMİR
Teknoloji

Çelik Kubbe'nin yeni gözdesi! GÖKDEMİR

Yeniakit Publisher
2024-08-11 12:38:00 -

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe'nin en önemli bileşenlerinden biri de 'GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi'. ASELSAN tarafından geliştirilen sistem ile havadan havaya füzelerin, karadan havaya kullanımı mümkün hale gelecek. Sistem, orta menzil ve orta irtifa hava savunmasında kullanılacak.

Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe'nin kritik unsurlarından biri de 'GÖKDEMİR Fırlatma Sistemi'.

'GÖKDEMİR' Türk Savunma Sanayii'nin öncü kuruluşlarından ASELSAN tarafından geliştirildi. İlk kez İDEF 2023 savunma sanayii fuarında görücüye çıktı. Sistemde hava savunma ihtiyaçlarına göre güncellenen GÖKDOĞAN füzesi kullanıldı.

 

Operasyonel esneklik sağlayacak, kısa sürede konuşlanacak, tehditlere karşı hava ve füze savunma görevlerini icra edecek.

GÖKDEMİR fırlatma sistemi orta irtifa hava savunmasında kullanılacak
ÖNE ÇIKAN VİDEO

GÖKDEMİR, Türkiye'nin katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe' ailesinde kritik bir görev üstlenecek.

 

Sistem ile havadan havaya füzelerin karadan havaya kullanımı mümkün hale gelecek. Her fırlatıcı GÖKDEMİR'e 8 veya 12 GÖKDOĞAN füzesi entegre edilecek. Sistem, orta menzil ve orta irtifa hava savunmasında kullanılacak.

GÖKDEMİR'in yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.

GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi'ne Çelik Kubbe görevi
GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi'ne Çelik Kubbe görevi

Teknoloji

GÖKDEMİR Hava Savunma Sistemi'ne Çelik Kubbe görevi

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