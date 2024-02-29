  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü o model otomobil markalar: En az bozulan, tamir görenler açıklandı! Duyan almak için koştu!

Nasuh Mahruki’den başörtüsü düşmanlığı: 28 Şubat hortladı... “Bunları temizlemek lazım...” “Türban laikliğe aykırı”

Uçak, helikopter, savaş araçları taşıyan dev saldırı gemisi bu kez o limanda! Sinsice kan dökmek için ilerliyor!

Akşam yemeğinde mısır gevreği yiyin diye ilan etti! Küstah ABD'linin yaptığına bakın hele! ABD'de balon patladı

Yaşar Güler Bosna Hersek'te! O anı bekleyiş içinde olan devlet tören düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü provokasyana çevirdi: CHP’li Suiçmez kadınları sokağa dökmek istiyor

Türk savaş uçakları peş peşe havalanıp Kıbrıs'ın güneyine indi

Heyecan içinde bekliyorlardı! Türklerle ilgili alınması gereken karar gecikti, Yunanistan karıştı

Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran çıkış! 'Bitecek' diyerek duyurdu

En düşük emekli maaşlarıyla ilgili Başkan Erdoğan'ın kafasındaki rakamı açıkladı! Duyan inanamayacak
Teknoloji Çelik kanatların vurucu gücü olacak! Heyecanlandıran gelişme
Teknoloji

Çelik kanatların vurucu gücü olacak! Heyecanlandıran gelişme

Yeniakit Publisher
2024-02-29 23:39:00 -

Türk savunma sanayi emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. ASELSAN tarafından üretilen TOLUN büyük bir başarı oranıyla güven verdi. Türk Hava Kuvvetleri bu silahla daha da güçlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından "Çelik kanatların vurucu gücü ASELSAN TOLUN görev başında." paylaşımında bulundu.


Haluk Görgün şu ifadeleri kullandı: Çelik kanatların vurucu gücü ASELSAN TOLUN görev başında.

SADAK-4T Salan Sisteminden TOLUN Mühimmatlarıyla çoklu hedeflere yapılan atış ile Hava Kuvvetlerimize kazandıracağımız kuvvet çarpanı bir yeteneği başarıyla test etmiş olduk. Kahraman pilotlarımızı ve mühendislerimizi tebrik ederiz. 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TOLUN mühimmatının menzili açıklandı
TOLUN mühimmatının menzili açıklandı

Teknoloji

TOLUN mühimmatının menzili açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23