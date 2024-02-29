Çelik kanatların vurucu gücü olacak! Heyecanlandıran gelişme
Türk savunma sanayi emin adımlarla hedeflerine ilerliyor. ASELSAN tarafından üretilen TOLUN büyük bir başarı oranıyla güven verdi. Türk Hava Kuvvetleri bu silahla daha da güçlenecek.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından "Çelik kanatların vurucu gücü ASELSAN TOLUN görev başında." paylaşımında bulundu.
Haluk Görgün şu ifadeleri kullandı: Çelik kanatların vurucu gücü ASELSAN TOLUN görev başında.
SADAK-4T Salan Sisteminden TOLUN Mühimmatlarıyla çoklu hedeflere yapılan atış ile Hava Kuvvetlerimize kazandıracağımız kuvvet çarpanı bir yeteneği başarıyla test etmiş olduk. Kahraman pilotlarımızı ve mühendislerimizi tebrik ederiz.
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