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Kadın - Aile Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor: Kalsiyum deposu, kanser muhafızı
Kadın - Aile

Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor: Kalsiyum deposu, kanser muhafızı

Yeniakit Publisher
2024-06-13 00:33:00 - 2024-06-13 10:01:32
Çelik gibi kemiklerin anahtarı! Her gün 3 adet tüketmek yetiyor: Kalsiyum deposu, kanser muhafızı

Eşsiz lezzetiyle ara öğünlerde ve atıştırmalık vakitlerinde tüketebileceğiniz bu meyvenin faydaları saymakla bitmiyor. Adeta şifa niteliğinde bu besinden günde sadece üç tane tüketmek, kemik erimesine karşı koruyor, hafıza ve beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor ve kanserli hücrelerin önüne geçiyor. Kanserle savaşan faydalı besinleri tüketmek hastalık riskini hafifleterek kanser savıcı bir etki gösterir. Fayda almak için bu şartlara uymak yeter. İşte mucizevi etkileri olan o meyve ve faydaları…

Kızılcık meyvesi, hem ekşi hem de acı türlere sahip olan kırmızı besindir. Genellikle kurutulmuş veya meyve suyu şeklinde tüketilir ancak, nadiren de olsa çiğ olarak yenilir ve reçellerde kullanılır. Sonbahar mevsiminde hasat edilir ve yaban mersiniyle aynı aileden gelmektedir.

Kızılcık; C, E, K vitaminlerini, manganez gibi mineralleri ve antioksidanları içerir. C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur, gribal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Vücuttaki kolajenin üretim sürecinde yer alır, cilt ve eklem sağlığında önemli rol oynar. İçerisindeki antioksidanlar, cilde zarar veren toksinleri atarak cildi güzel gösterir.
80 gramlık bir kızılcık meyvesinin besin değerleri;

Kalori: 12

Protein: 0.3 g

Karbonhidrat: 2.7 g
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şeker: 2.7 g

Yağ: 0.1 g

Lif: 3.2 g

Potasyum: 76 mg

C vitamini: 10 mg

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Kızılcık tüketmek; kemik sağlığını destekleyerek kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz isimli durumun riskini azaltmaya yardımcı olur. İçeriğindeki kalsiyum sayesinde düzenli tüketimi kas ve kemiklerin güçlenmesine destek olur.
KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kızılcık; içerdiği folik asit, flavonoidler ve potasyum sayesinde kalp sağlığını destekler. Kolesterol ve kan basıncını düzenler bu sayede kalp sağlığını korur. Damarların tıkanmasını engelleyerek kalp krizi risklerinin de önüne geçebilir.

KANSERE KARŞI

Kızılcık meyvesi, helikopter pilori isimli bakterinin meydana getirdiği mide kanseri ve mide ülseri riskini azaltabilir. Bakterilerin büyümesini önleyerek mide kanserinin ilerleme tehlikesinin önüne geçebilir. Antitümör etkisi sayesinde prostat gibi kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir.

BÖBREK TAŞINI ENGELLER

Kızılcık tüketmek, böbrek taşlarının kolay bir şekilde düşmesine destek olabilir. American Family Physician'daki bir araştırmaya göre, kızılcık suyu idrarı daha asidik bir hale getirerek taşları engellemeye yardımcı olabilir.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ

İçerdiği yüksek lif oranı sayesinde sindirim sistemini düzenleyip bağırsakların sağlıklı bir biçimde hareket etmesini sağlar. İdrar yolunda istenmeyen bakterilere karşı savaşır, idrar yolu enfeksiyonlarının engellenmesine yardımcı olabilir ve idrar söktürücü niteliğindedir.

HAFIZA VE BEYİN FONKSİYONLARINI İYİLEŞTİRİR

Yapılan bir çalışmada, 50 ila 80 yaş aralığındaki kişilerin bir fincan kadar kızılcık meyvesi tüketmesinin etkileri incelendi. Çalışmanın sonuçlarına göre kızılcık tüketiminin hafıza ve beyin fonksiyonlarına etki ederek iyileştirmeye yardımcı olabileceği sonucuna varıldı Aynı zamanda araştırma sonucu katılımcıların kötü kolesterol olarak bilinen lipoprotein (LDL) kolesterolün seviyesinde iyileşme olduğu gözlemlendi.

UYARI: Sağlık problemi olanların, hamilelerin, emziren annelerin ve ilaç kullanan kişilerin kızılcık tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları tavsiye edilir. Kızılcık ekşi bir tada sahiptir bu nedenle aşırı tüketmek, mide rahatsızlıklarına neden olabilir.

Not: Kızılcık A, C, E K vitaminleriyle birlikte; potasyum, magnezyum, bakır, kalsiyum, fosfor, çinko, demir, sodyum mineralleri ve lif içerir

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