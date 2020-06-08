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Aktüel

Çelik, 1 Haziran itibarıyla yurt dışında salgın nedeniyle hayatını kaybeden 558 vatandaşın 454'ünün cenazelerinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 17:24:29 -
Çelik, 1 Haziran itibarıyla yurt dışında salgın nedeniyle hayatını kaybeden 558 vatandaşın 454'ünün cenazelerinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
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