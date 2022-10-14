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Gündem Çelebi'nin AK Parti'ye katılması Kılıçdaroğlu'na soruldu
Gündem

Çelebi'nin AK Parti'ye katılması Kılıçdaroğlu'na soruldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 01:24:00 - 2022-10-14 01:25:01
Çelebi'nin AK Parti'ye katılması Kılıçdaroğlu'na soruldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili seçilmesinin ardından istifa edip, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen, sonrasında bu partiden de istifa ederek bağımsız kalan ve Cumhur İttifakı'na yakın değerlendirmelerde bulunması çok konuşulan Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz günlerde AK Parti üyesi oldu.

Kılıçdaroğlu'na soruldu

Gazeteci İsmail Saymaz, Çelebi'nin AK Parti'ye üyeliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu. Saymaz, Kılıçdaroğlu'na "KKTC Büyükelçisi olarak atanan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Çelebi'nin cezaevinde nikah şahidi olduğunu hatırlattım" dediğini ifade ederek, görüş aldığını belirtti.

"Bu kadar savrulma olmaz ki"

Kılıçdaroğlu'nun gülümsediğini aktaran Saymaz, şöyle devam etti: "Gülümsedi. Çelebi'nin tahliye olduktan sonra düğününe katıldığını, ailesini tanıdığını söyledi. Cezaevi sürecinin Çelebi'nin ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini anlattı. Şaşkınlığını hiç saklamadı. "Bu kadar savrulma olmaz ki" dedi."

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