Çelebi’nin AK Parti’ye katılması ayarlarını bozdu

YENİ AKİT ANKARA

Tv100 yazarı Barış Yarkadaş Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılmasından rahatsız oldu. Yarkadaş sosyal medya hesabı üzerinden Çelebiye, “Oyumu geri ver” çağrısı yaptı.

“Bunu yapmaya hakkın yok Mehmet Ali Çelebi” diyen Yarkadaş paylaşımında, “2018’de CHP Milletvekili olabilmen için oy verdim, sandıkta nöbet tuttum. YSK’nın önünde bekledim. CHP’den değil vekillikten de istifa etmeliydin. Bir daha vekil olabilmek için yaptığına değer mi? Oyumu geri ver Mehmet Ali Çelebi! İki ay önce tv100’deki yayında “Mehmet Ali Çelebi AKP’ye katılacak” demiştim. Çelebi, o gece beni “yalancılıkla” suçlamıştı. Kimin yalancı kimin bireysel çıkarı İçin AKP’ye katıldığını çok geçmeden gördük. Bir daha söylüyorum Çelebi: Benim oyumla vekil oldun, oyumu geri ver! Özür dile Çelebi. Oyumu geri ver Mehmet Ali Çelebi” dedi.