Celal Şengör'ün iftirasını yerle bir ettiler! 'Allah insanı iddiasından vurur'

Katıldığı bir programda İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremin ardından imam hatip liselerini hedef alan açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Celal Şengör, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Celal Şengör'ün katıldığı bir programda sarf ettiği "62 imam hatip inşa ederken, 9 fen lisesi yapan bir millet, deprem tarafından ezilmeye müstahaktır" sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

Her fırsatta imam hatip liselerini kötülercesine imalarda bulunan Şengör'e bir şok da öğretim görevlisi olduğu İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)'nden geldi. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yavuz Selim Karaman isimli öğrenci, İTÜ'ye 1. olarak giriş yaptı. Bu durum sonrası Prof. Dr. Şengör dalga konusu olurken, okulun sosyal medya hesabı da "Allah insanı iddiasından vurur" şeklinde yorum yaparak, tepki çeken sözlere imada bulundu.