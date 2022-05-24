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Gündem Celal Şengör iyice zıvanadan çıktı! Hadi len oradan
Gündem

Celal Şengör iyice zıvanadan çıktı! Hadi len oradan

İslamiyet'e ve Müslümanların kutsallarına yönelik sözleriyle tepki toplayan Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal bir açıklama daha geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 13:58:00 -
Celal Şengör iyice zıvanadan çıktı! Hadi len oradan

 

İslamiyet'e ve Müslümanların kutsallarına yönelik sözleriyle tepki toplayan Prof. Dr. Celal Şengör'den skandal bir açıklama daha geldi. Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Şengör, Hazreti İbrahim'in tarihte var olmadığını, Hazreti Musa'nın da masal olduğunu öne sürdü. Şengör, Musevilik, Hristiyanlık ve İslam'ın da din geleneğinden türemiş bir branş olduğunu iddia etti.

Celal Şengör, iki büyük peygamber ve üç büyük dinle ilgili şu herzeleri yumurtladı: "Masal onların hepsi. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil. Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap (Tevrat, İncil, Kur'an) denilen aslında Suriye Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz. Musevilik, Hristiyanlık ve arkasından İslam... İşte Museviliğe bakıyorsun; Hazreti Musa peygamber diyorlar. Adamı tarih bilmiyor yok öyle birisi. Musevilerin kitabında bir Mısırdan çıkış vardır meşhur; yok öyle bir olay. Bu incelendi yayınlandı." 

 

 

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Yorumlar

Merhaba

BİR LAĞIM ÇUKURU DA BU.....

Bay b

Hadi oradan, senden ancak cehenneme odun olur söylediğin her kelime ile yakıt olmaya biraz daha yaklaşıyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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