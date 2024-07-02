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Siyaset Celal Bayar'ın kızı hayatını kaybetti
Siyaset

Celal Bayar'ın kızı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-02 17:48:00 -
Celal Bayar'ın kızı hayatını kaybetti

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın kızı, eski Adalet Partisi milletvekili Nilüfer Gürsoy 103 yaşında hayatını kaybetti.

3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı ve eski Adalet Partisi milletvekili Nilüfer Gürsoy hayatını kaybetti.

1961'DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLMİŞTİ

1 Haziran 1921'de doğan Nilüfer Gürsoy, aktif siyaset hayatına 27 Mayıs Darbesinden sonra girmiş ve 1961 Genel Seçimlerinde Adalet Partisi listesinden Bursa milletvekili seçilmişti.

Ahmet İhsan Gürsoy ile evlenen ve 3 çocuğu olan Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Prof. Dr. Akile Gürsoy ve Bilge Gürsoy'un annesiydi.

20 BİN KİTAPLIK KOLEKSİYONUNU KÜTÜPHANEYE BAĞIŞLAMIŞTI

Gürsoy, 2015 yılında babasının kitaplarının da olduğu 20 bin kitaplık koleksiyonunu Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi'ne bağışlamıştı.
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