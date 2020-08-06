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Eğitim

Celal Bayar Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Celal Bayar Üniversitesi yakın KYK yurdu var mı? Eğitim hayatlarına Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler hem bölüm puanları başarı sıralamalarını inceliyor hem de çevredeki yurtları inceliyor. Pek çok aile gönül rahatlığıyla çocuklarını yurtlara yerleştirmek istediği için devlet yurtlarını tercih ediyor. Bu sebeple birçok kişi “Celal Bayar Üniversitesi kampüste KYK yurdu var mı?” , “Manisa KYK yurt fiyatları 2020”, “KYK yurdu var mı Manisa” , “Manise kampüse yatın KYK yurdu” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 13:46:00 -
Celal Bayar Üniversitesi KYK yurdu var mı?

Üniversite sınavlı haziran ayının sonunda yapıldı. Sınavın ardından gözler tercihlere çevrildi. Tercihler sırasında öğrenciler ve aileleri kampüslere yakın devlet yurtlarının adreslerini, imkanlarını ve ücretlerini araştırıyor. İşte, Celal Bayar Üniversitesi KYK yurtları listesi.

Celal Bayar Üniversitesi KYK yurdu var mı?

KYK yurt başvuruları tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Öğrenciler ve aileleri Manisa’da bulunan yurtları araştırıyor. İşte, Manisa KYK yurtları adres ve telefon bilgileri:

ALAŞEHİR YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(236) 653-7138

Faks: 02366534919

Adres: İSTASYON MAH. BAKLACI YOLU CAD. NO:65 45600 Alaşehir/MANİSA

DEMİRCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(236) 462-14-60, 0(236) 462-20-61, 0(236) 462-22-70, 0(236) 462-33-90, 0(236) 462-46-65

Faks: 02364622112

Adres: AKINCILAR MH. ŞEHİT UĞUR PALANCI NO:13 45900 DEMİRCİ / MANİSA

GÖRDES MOLLA GÜRANİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(236) 547-14-46, 0(236) 547-20-20, 0(236) 547-20-30

Faks: 0236 547 1447 / 0236 547 2025

Adres: ATATÜRK MAHALLESİ FATİH BULVARI NO:40 GÖRDES/MANİSA

KIRKAĞAÇ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(236) 588-1449

Faks: 02365884050

Adres: KAYADİBİ MAH. ATATÜRK CAD. 56 SOKAK NO:1

KULA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 02368164750

Adres: 4 EYLÜL MAHALLESİ 258. SOKAK NO:1 KULA/MANİSA

KÖPRÜBAŞI ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(236) 473-71-00, 0(236) 571-29-09

Faks: 02365712911

Adres: A BLOK ( KIZ BLOĞU ) TEMREK MAH.KARANFİL SOK.NO:7 B BLOK ( ERKEK BLOĞU ) BORLU MAH.KENAN EVREN CADDESİ NO:28

MANİSA YUNUS EMRE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(236) 241-2594

Faks: 02362412592

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Mah.Kampüs Küme Evleri Cad. No:16/1 Yunusemre MANİSA

AYŞE HAFSA SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(236) 246-71-08

Faks: 0236 246 71 04

Adres: Muradiye Mahallesi Kampüs Bulvarı 138.Sokak No:40 Yunusemre MANİSA

MERKEZ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(236) 232-32-58, 0(236) 233-92-89

Faks: 0(236) 232-47-96

Adres: A-BLOK: AHMET BEDEVİ MAHALLESİ HALİL ERDOĞAN CADDESİ NO:28 ŞEHZADELER/ MANİSA B-BLOK MESİR MAH. TARIK ALMIŞ CAD. NO:1 YUNUSEMRE / MANİSA

MANİSA-MURADİYE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(236) 241-20-84

Faks: 2362412099

Adres: MURADİYE MAH.CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KÜME EVLERİ NO:6 YUNUSEMRE MANİSA

MANİSA YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(236) 233-07-34, 0(236) 233-24-76

Faks: 02362330736

Adres: 75 YIL MAH. 5359 SOKAK NO:23 YUNUSEMRE /MANİSA

SALİHLİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(236) 715-12-12, 0(236) 716-37-15

Faks: 0(236) 716-2371

Adres: SARIPINAR MAH. 1079 SOK. NO: 171 SALİHLİ/MANİSA

SALİHLİ FARABİ ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Faks: 02367138686

Adres: Gaziler Mah. 535 Sok. No:117 Salihli/Manisa

SARIGÖL ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(236) 867-11-73

Faks: 02368671172

Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ HALİS SELÇUK CADDESİ NO:16 SARIGÖL/MANİSA

SOMA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(236) 612-21-55

Faks: 02366120846

Adres: ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KOMANDO ER KENAN CANTÜRK CADDESİ NO:24 SOMA/MANİSA

TURGUTLU-SEDAT ÖZCAN YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(236) 312-79-08, 0(236) 312-79-09

Faks: 02363127920

Adres: İstiklal mah. Piyaleoğlu Cad. No:141 Turgutlu/MANİSA

HATİCE HAYRİYE TURGUTLU ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(236) 312-7902, 0(236) 312-7903

Faks: 02363127904

Adres: ACARLAR MAH.ŞEHİT MAHMUT TUĞRUL SOK.NO:16 

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