Celal Bayar Üniversitesi KYK yurdu var mı?
Celal Bayar Üniversitesi yakın KYK yurdu var mı? Eğitim hayatlarına Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler hem bölüm puanları başarı sıralamalarını inceliyor hem de çevredeki yurtları inceliyor. Pek çok aile gönül rahatlığıyla çocuklarını yurtlara yerleştirmek istediği için devlet yurtlarını tercih ediyor. Bu sebeple birçok kişi “Celal Bayar Üniversitesi kampüste KYK yurdu var mı?” , “Manisa KYK yurt fiyatları 2020”, “KYK yurdu var mı Manisa” , “Manise kampüse yatın KYK yurdu” konularını araştırıyor.
Üniversite sınavlı haziran ayının sonunda yapıldı. Sınavın ardından gözler tercihlere çevrildi. Tercihler sırasında öğrenciler ve aileleri kampüslere yakın devlet yurtlarının adreslerini, imkanlarını ve ücretlerini araştırıyor. İşte, Celal Bayar Üniversitesi KYK yurtları listesi.
Celal Bayar Üniversitesi KYK yurdu var mı?
KYK yurt başvuruları tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Öğrenciler ve aileleri Manisa’da bulunan yurtları araştırıyor. İşte, Manisa KYK yurtları adres ve telefon bilgileri:
ALAŞEHİR YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(236) 653-7138
Faks: 02366534919
Adres: İSTASYON MAH. BAKLACI YOLU CAD. NO:65 45600 Alaşehir/MANİSA
DEMİRCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(236) 462-14-60, 0(236) 462-20-61, 0(236) 462-22-70, 0(236) 462-33-90, 0(236) 462-46-65
Faks: 02364622112
Adres: AKINCILAR MH. ŞEHİT UĞUR PALANCI NO:13 45900 DEMİRCİ / MANİSA
GÖRDES MOLLA GÜRANİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(236) 547-14-46, 0(236) 547-20-20, 0(236) 547-20-30
Faks: 0236 547 1447 / 0236 547 2025
Adres: ATATÜRK MAHALLESİ FATİH BULVARI NO:40 GÖRDES/MANİSA
KIRKAĞAÇ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(236) 588-1449
Faks: 02365884050
Adres: KAYADİBİ MAH. ATATÜRK CAD. 56 SOKAK NO:1
KULA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 02368164750
Adres: 4 EYLÜL MAHALLESİ 258. SOKAK NO:1 KULA/MANİSA
KÖPRÜBAŞI ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(236) 473-71-00, 0(236) 571-29-09
Faks: 02365712911
Adres: A BLOK ( KIZ BLOĞU ) TEMREK MAH.KARANFİL SOK.NO:7 B BLOK ( ERKEK BLOĞU ) BORLU MAH.KENAN EVREN CADDESİ NO:28
MANİSA YUNUS EMRE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(236) 241-2594
Faks: 02362412592
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Mah.Kampüs Küme Evleri Cad. No:16/1 Yunusemre MANİSA
AYŞE HAFSA SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(236) 246-71-08
Faks: 0236 246 71 04
Adres: Muradiye Mahallesi Kampüs Bulvarı 138.Sokak No:40 Yunusemre MANİSA
MERKEZ EFENDİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(236) 232-32-58, 0(236) 233-92-89
Faks: 0(236) 232-47-96
Adres: A-BLOK: AHMET BEDEVİ MAHALLESİ HALİL ERDOĞAN CADDESİ NO:28 ŞEHZADELER/ MANİSA B-BLOK MESİR MAH. TARIK ALMIŞ CAD. NO:1 YUNUSEMRE / MANİSA
MANİSA-MURADİYE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(236) 241-20-84
Faks: 2362412099
Adres: MURADİYE MAH.CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ KÜME EVLERİ NO:6 YUNUSEMRE MANİSA
MANİSA YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(236) 233-07-34, 0(236) 233-24-76
Faks: 02362330736
Adres: 75 YIL MAH. 5359 SOKAK NO:23 YUNUSEMRE /MANİSA
SALİHLİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(236) 715-12-12, 0(236) 716-37-15
Faks: 0(236) 716-2371
Adres: SARIPINAR MAH. 1079 SOK. NO: 171 SALİHLİ/MANİSA
SALİHLİ FARABİ ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Faks: 02367138686
Adres: Gaziler Mah. 535 Sok. No:117 Salihli/Manisa
SARIGÖL ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(236) 867-11-73
Faks: 02368671172
Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ HALİS SELÇUK CADDESİ NO:16 SARIGÖL/MANİSA
SOMA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(236) 612-21-55
Faks: 02366120846
Adres: ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT PİYADE KOMANDO ER KENAN CANTÜRK CADDESİ NO:24 SOMA/MANİSA
TURGUTLU-SEDAT ÖZCAN YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(236) 312-79-08, 0(236) 312-79-09
Faks: 02363127920
Adres: İstiklal mah. Piyaleoğlu Cad. No:141 Turgutlu/MANİSA
HATİCE HAYRİYE TURGUTLU ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(236) 312-7902, 0(236) 312-7903
Faks: 02363127904
Adres: ACARLAR MAH.ŞEHİT MAHMUT TUĞRUL SOK.NO:16
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