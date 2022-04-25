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Biyografi Celal Al kimdir? Celal Al nereli kaç yaşında? Celal Al hayatı ve biyografisi!
Biyografi

Celal Al kimdir? Celal Al nereli kaç yaşında? Celal Al hayatı ve biyografisi!

Diriliş Ertuğrul’da Abdurrahman Alp rolünü üstlenen Celal Al, Ermenilerin 1915 olaylarının yıl dönümü gerekçesiyle düzenledikleri protesto gösterilerinde Ermenilere meydan okudu. Celal Al, Ermeni provokatörlerin karşısına bozkurt işaretiyle dikildi. Peki Celal Al kimdir? Celal Al nereli kaç yaşında? Diriliş Ertuğrul Abdurrahman Alp'i Celal Al hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-04-25 11:28:00 - 2022-04-25 11:29:53
Celal Al kimdir? Celal Al nereli kaç yaşında? Celal Al hayatı ve biyografisi!

ABD'nin New York kentindeki Türkiye konsolosluğu önünde toplanan Ermenilerin, 1915 olaylarının yıl dönümü gerekçesiyle düzenledikleri protesto gösterisine bir Türk damga vurdu. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Celal Al, sırtına bağladığı Türk bayrağı ile Ermenilerin karşısına dikildi. Celal Al'ın nereli olduğu, hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Celal Al kimdir, nereli, hangi dizilerde oynadı?

celal al

Celal Al kimdir?

Celal Al, 1982 yılında Artvin'de doğmuştur. Celal Al 185 cm boyunda ve 87 kilodur. Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer almakta ve Abdurrahman Alp karakterini canlandırmıştır.

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