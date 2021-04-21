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Dünya Çekya'dan AB ve NATO’ya Rusya çağrısı
Dünya

Çekya'dan AB ve NATO’ya Rusya çağrısı

Çekya Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek, Rus diplomatları sınır dışı etmeleri için Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelere çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 03:22:00 -
Çekya'dan AB ve NATO’ya Rusya çağrısı

Jan Hamacek, “AB ve NATO ülkelerini, dayanışma namına, Rus diplomatları sınır dışı etmeye yönelik kolektif eylemlere çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Hamacek ayrıca Rusya’nın Prag Büyükelçisi’ni, protesto notasını sunmak üzere Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını da belirtti.

Rus Senatör Dolgov Batı ülkelerini Rusya'ya yönelik mantıksız adımlara karşı uyardı

Çekya’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerine, Rus diplomatları sınır dışı etme çağrısını değerlendiren Rus Senatör Konstantin Dolgov, Batı ülkelerini Rusya'ya yönelik mantıksız adımlara karşı uyardı.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Ekonomik Politika Komitesi Başkan Yardımcısı Dolgov, İzvestiya gazetesine açıklamasında, “Her ülke kendisi için karar verecek. Ama her bir batı ülkesi, bu tür asılsız kararların alınması durumunda bunun AB ve NATO ile ikili ilişkiler üzerinde olumsuz etki olacağını anlamalı” ifadesini kullandı.

Halihazırda NATO ile ilişkilerin “sökülmüş” halde olduğunu söyleyen Dolgov, bunun sorumlusunun Moskova olmadığını kaydetti.

Çekya ile ilişkilerde mevcut krizden dolayı üzüntüsünü dile getiren Senatör, bunun Rusya’nın seçimi olmadığının altını çizerek, “Moskova, diplomatik ilişkilerde karşılıklılık ilkesine uyarak Prag’ın eylemlerine doğru yanıt verdi” dedi.

Çekya’nın attığı adımların iki ülke arasındaki ilişkileri bozduğunu, bu adımların bilinçli olarak atıldığını dile getiren Dolgov, Moskova’nın misilleme adımlarına protesto notalarının Prag’da yazılmadığını belirterek, “Bunda, Amerikalıların ekonomik çıkarı var. Çekya ise sadece piyon” diye ekledi.

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