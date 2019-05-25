0553 313 94 23

Çekya’da vatandaşlar AP seçimleri için sandık başına gitti

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ikinci gününde bu kez Çekya’da seçmenler sandık başındaydı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:01
Çekya’da vatandaşlar AP seçimleri için sandık başına gitti

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ikinci gününde bu kez Çekya’da seçmenler sandık başındaydı. Yerel saatle 14.00’da başlayan seçimler 22.00’a sona ererken, ülkede yarın da 08.00 ile 14.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.


8 milyonu aşkın seçmenin sandığa gittiği ülkede anketlere göre Başbakan Andrej Babiş’in partisi ANO (Evet) yüzde 25 gibi bir oranla lider görünüyor. 841 adayın yarıştığı Çekya’da ANO’yu yüzde 14 oy oranı ile sağcı Demokratik Yurttaşlık Partisi (ODS) takip ediyor. AP’ye 21 parlamenter gönderecek olan ülkede Korsanlar Partisi (Czeska Piratska Strana) ise ODS’nin az bir farkla gerisinde bulunuyor. 2014 yılındaki seçimlere katılımın yüzde 18 seviyesinde kaldığı ülkede bu seçimlerde ise katılımın yüzde 25 dolayında olması bekleniyor. Nitekim seçimlerin ilk gününde katılım oranı yüzde 20’ye varan katılım olduğu açıklanırken, Çekya İçişleri Petr Vokac seçimlerin ilk gününün sorunsuz şekilde tamamladığını belirtti.



Seçimler AB’nin siyasi geleceğini belirleyecek


Dünyanın en büyük seçimleri arasında gösterilen Avrupa Parlamentosu seçimleri 23 Mayıs Perşembe günü başladı. 26 Mayıs Pazar akşamına kadar sürecek seçimlerde oy kullanmaya haiz seçmen sayısı ise 427 milyon. 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentonun belirleneceği seçimler AB’nin siyasi geleceğini de belirleyecek. Avrupa’da etkisini gittikçe arttıran popülist söylemlerin, yabancı düşmanlığı, islamofobi ve ırkçılık tartışmalarının gölgesinde gerçekleşen seçimlerde AB karşıtı aşırı sağ partilerin parlamentoda gücünü arttırmasına kesin gözüyle bakılıyor. 751 parlamenterin yer alacağı AP için seçim takvimi şöyle:


23 Mayıs: İngiltere, Hollanda


24 Mayıs: Çekya, İrlanda


25 Mayıs: Çekya, Letonya, Malta, Slovakya


26 Mayıs: Geri kalan 21 AB üyesi ülke

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sancak bizim gönül şehrimiz"
    1. "Sancak bizim gönül şehrimiz"
    2. Otomobil takla attı: 1 Yaralı
    3. İlyas Öztürk: “Bireysel hatalarla..
    4. Şenol Güneş: “Ayrılık kelimelerle..
    5. Lübnan'dan ABD'ye Filistin meselesine..
    6. Yeni Çorumspor taraftarının 2. Lig..
    7. İzmir’de işçi servisi devrildi: 7..
    8. Belediye başkanının katil zanlısı..
    9. TDV'den Bosna Hersek'in "ahidname"..
    10. Venezuela'da şoke eden gelişme!..
    11. Limanda meydana gelen iş kazasında 1..
    12. Maçın ardından
    13. "İstanbul rövanşizmi kaldıramaz"
    14. Balıkesir’de FETÖ operasyonunda 28..
    15. Maçın ardından
    16. Şehit aileleri ve gaziler Nilüfer..
    17. Spor Toto 3. Lig: Yeni Çorumspor: 1 -..
    18. İDOB "Mançalı Adam" müzikalini sahneledi
    19. Albayrak: “Bizim olduğumuz yerde..
    20. Binali Yıldırım: “Oyların geriye kalan..
    21. Maçın ardından
    22. Ünal Karaman: “Yakın iki şehrin..
    23. Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    24. Otyakmaz: “Hakan Keleş kararını sonra..
    25. "Emlak Bankası faiz lobisine cevap..
    26. "Ülkem için oynamak her zaman benim en..
    27. Okan Buruk: “Taraftarımızdan özür..
    28. Keleş: “Bu galibiyet bize moral oldu”
    29. Maçın ardından
    30. Futbol: TFF 3. Lig play-off finali
    Selman'ın kirli planı deşifre oldu! 'İşgal edeceklerdi, ABD engelledi'
    Selman'ın kirli planı deşifre oldu! 'İşgal edeceklerdi, ABD engelledi'
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Mahkemeden flaş 'Dersim' kararı
    Mahkemeden flaş 'Dersim' kararı
    75 kişiyi 16 milyon TL dolandırdı ev hapsi aldı!
    75 kişiyi 16 milyon TL dolandırdı ev hapsi aldı!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Dev proje yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın üçüncüsü olacak
    Dev proje yükseliyor! Tamamlandığında dünyanın üçüncüsü olacak
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor
    Kamera karşısına geçip söyledi! PKK bakın ne istiyor