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Aktüel

Çekya'da bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-09 00:48:31 -
Çekya'da bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi öldü

PRAG (AA) - Çekya’nın Kuzey Moravya bölgesine bağlı Bohumin kentinde bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Moravya Eyalet Başkanı Ivo Vondrak, basına yaptığı açıklamada, Bohumin kentinde çok katlı apartmanın 11'inci katında çıkan yangının, kundaklama sonucunda meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Eyalet polisi, yangına apartmandaki komşular arasında yaşanan gerginliğin yol açmış olabileceğini kaydederek, şüpheli bir şahsın gözaltına alındığı duyurdu.

Polis, 3 çocuk ve 3 yetişkinin yangının çıktığı 11'inci katta öldüğünü, 5 kişinin ise yangından kaçmak için 12'nci kattan zemine atlamaları nedeniyle hayatlarını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan yangında iki itfaiye çalışanı yaralanırken, olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Çek basını, 11 kişinin ölümüne neden olan yangını, ülkede son 30 yılda yaşanan en büyük yangın felaketi olarak nitelendirdi.


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