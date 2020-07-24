  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çekya’da Azerbaycan ve Türkiye Türklerinden Ermenilere karşı protesto

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Ermeni göstericileri protesto gösterisine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 19:55:19 -
Çekya’da Azerbaycan ve Türkiye Türklerinden Ermenilere karşı protesto

PRAG (AA) – Çekya’da Azerbaycan’ın Prag Büyükelçiliği önünde gösteri düzenleyen bir grup Ermeniye karşı Türkiye ve Azerbaycan Türkleri protesto gösterisi düzenledi.

Büyükelçilik önünde toplanan çok sayıda gösterici, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarının yanı sıra "İşgalci Ermenistan topraklarımızdan çık", "Karabağ Azerbaycan’a aittir" yazılı pankartlar açtı.

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da Azerbaycan'ı desteklemek için gösteriye katıldı.

Büyükelçi Bağış’ın gösteriye katılması Türkiye ve Azerbaycan Türkleri tarafından coşkuyla karşılanırken, göstericiler "Bir millet, iki devlet", "Türkiye-Azerbaycan kardeştir" şeklinde slogan attı.

Gösteride, Azerbaycan’ın Prag Büyükelçisi Adiş Mammadov’la el ele veren Bağış, Türkiye’nin Azerbaycan’ın haklı davasına verdiği desteği vurguladı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı