Çekya Senato Başkanı Vystrcil, Tayvan lideri Tsai ile bir araya geldi

TAİPEİ (AA) - Tayvan'a resmi ziyarette bulunan Çekya Senato Başkanı Milos Vystrcil, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

Tsai, görüşmesinde "harika bir dost" olarak nitelendirdiği, ocak ayında vefat eden eski Çekya Senato Başkanı Jaroslav Kubera için Vystrcil'e bir madalya takdim etti.

Tayvan lideri, Vystrcil'in ziyareti sırasında salı günü, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin 1963 yılında Berlin'de yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak "Ben bir Tayvanlıyım" ifadesini kullanmasının yüreklerine dokunduğunu belirterek, "Eylemlerimiz, Avrupa'daki ve tüm dünyadaki dostlarımıza ister Tayvanlı ister Çek olsun, baskıya boyun eğmeyeceğimizi, cesurca konuşacağımızı, uluslararası meselelere aktif katılım göstereceğimizi ve imkanlarımızla katkıda bulunacağımızı söylüyor." ifadelerini kullandı.

Çekya Senato Başkanı Vystrcil de Tsai'yi yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik etmeleri ve Tayvan'ı ziyaret kararlarına, Çin Büyükelçiliğinden gelen uyarı dahil Pekin yönetiminin Çek yetkililere yaptığı baskının katkıda bulunduğunu söyledi.

Vystrcil, Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile görüşmesinde de gazetecilerin Çin'in tepkisine ilişkin sorularına "Herhangi bir kırmızı çizgiyi aştığımı düşünmüyorum. 'Tek Çin' politikasını ihlal edecek hiçbir şey yapmadık." dedi.

Wu da "Tayvan statükoyu sürdürmeye çalışıyor ve statüko, Tayvan'ın Çin'e ait olmadığıdır. Tayvan kendi halkı tarafından yönetiliyor." diye konuştu.

Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Vystrcil'in Tayvan ziyareti konusunda Almanya'da yaptığı açıklamada, "Çin hükümetinin ve halkının, başkalarının işlerine karışmamaya dayalı bir yaklaşım sergilemeyeceğini ya da bu durum karşısında kayıtsız kalmayacağını" söylemişti.

Vang, "Vystrcil siyasi fırsatçılığının ve basiretsiz davranışının bedelini ağır ödetecekleri" ifadesini kullanmıştı. Çin Dışişleri Bakanı salı günü de "Çin, Çekya Senato Başkanına çizgiyi aştığını söylemek zorunda." açıklaması yapmıştı.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan iç savaşta Mao Zedung liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Komintag) üyeleri Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri 1971 yılına kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de yapılan BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsiline karşı çıkıyor.







