  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Partisi sadece bir teneke tabeladan ibaret! Eski Türkiye artığı Tantan’dan AK Parti’ye alçak suçlama

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler: Utanç verici bir suç ve rezalettir

Azerbaycan'a karşı skandal hamle! Ermenilerin "kadın pazarlığı" böyle görüntülendi

Fahrettin Altun paylaştı: Bu şarkılar hiç bitmesin

Ödül töreninde boş boş konuşan Nihal Yalçın'a sunucu Tamer Karadağlı bile dayanamadı!

Kültür ve Turizm Bakanı bombayı patlattı! Hızlı ve Öfkeli Türkiye…

Naci İnci: İfade özgürlüğü değil vandallıktır

Taliban’dan ABD’ye çağrı! ‘Onlar için sizinle işbirliği olmayacak’

İstanbul için büyük tehlike kapıda! Alarm verildi

AK Parti yoksullaştırdı mı şahlandırdı mı? İşte Sözcü ekibinin yazmaya cesaret edemediği rakam
Dünya Çekya cumhurbaşkanı seçimlerin ardından hastaneye kaldırıldı!
Dünya

Çekya cumhurbaşkanı seçimlerin ardından hastaneye kaldırıldı!

Ülkede cuma ve cumartesi yapılan milletvekili seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynayan Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 18:24:00 -
Çekya cumhurbaşkanı seçimlerin ardından hastaneye kaldırıldı!

Hastaneye kaldırılan Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

Prag Merkez Askeri Hastanesi müdürü Miroslav Zavoral, Zeman'ın bazı komplikasyonlar yüzünden hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Zavoral, Zeman’ın rahatsızlığının ne olduğunu henüz açıklayamayacağını söyledi.

Öte yandan ülke basınının, Cumhurbaşkanlığından edindiği bilgilere göre, Zeman'ın, şeker hastalığı ve bacağındaki sinirlerde oluşan rahatsızlıkları bulunuyor.

Ülkede cuma ve cumartesi yapılan milletvekili seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynayan Zeman'ın, sağlık durumu endişelere yol açtı.

77 yaşındaki Zeman geçen ay da hastalanmış ve sekiz gün hastanede tedavi görmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay