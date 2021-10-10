Çekya cumhurbaşkanı seçimlerin ardından hastaneye kaldırıldı!

Hastaneye kaldırılan Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

Prag Merkez Askeri Hastanesi müdürü Miroslav Zavoral, Zeman'ın bazı komplikasyonlar yüzünden hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Zavoral, Zeman’ın rahatsızlığının ne olduğunu henüz açıklayamayacağını söyledi.

Öte yandan ülke basınının, Cumhurbaşkanlığından edindiği bilgilere göre, Zeman'ın, şeker hastalığı ve bacağındaki sinirlerde oluşan rahatsızlıkları bulunuyor.

Ülkede cuma ve cumartesi yapılan milletvekili seçimleri sonrasında yeni hükümetin kurulmasında belirleyici rol oynayan Zeman'ın, sağlık durumu endişelere yol açtı.

77 yaşındaki Zeman geçen ay da hastalanmış ve sekiz gün hastanede tedavi görmüştü.