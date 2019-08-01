Çekmeköy'de trafik kazası: Yaralılar var Çekmeköy'de, Ümraniye istikametine seyreden aracın kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ümraniye istikametinde seyir halindeki İsmail Çiçek'in kullandığı 34 JH 6838 plakalı otomobil, Taşdelen Tüneli civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü İsmail Çiçek ve araçta bulunan İbrahim Çiçek'le Ozan Gökçe yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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