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Yaşam Çekmeköy'de patlama anı kamerada! Korkuyla kaçıştılar
Yaşam

Çekmeköy'de patlama anı kamerada! Korkuyla kaçıştılar

Yeniakit Publisher
2023-06-26 20:34:00 -
Çekmeköy'de patlama anı kamerada! Korkuyla kaçıştılar

İstanbul Çekmeköy'de 5 katlı binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı gerçekleşen patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlama sonucu binada bulunan Muzaffer Güney yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan Muzaffer Güney, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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