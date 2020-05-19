Çekmeköy’de nargile içilen kafeteryaya baskın

Çekmeköy’de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve bir kafede nargile içen şahıslara ceza kesildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında ev sahibi ile birlikte 1’i yabancı uyruklu toplam 10 şahsın sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı belirlendi. Şahıslara, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine göre toplam 31 bin 800 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Öte yandan, Hamidiye Mahallesi Barış Yolu Caddesi’nde bulunan bir kafeteryanın açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler söz konusu adrese baskın yaptı. İş yerinde bulunan 5 kişi, bir masa etrafında nargile içerken yakalandı. İş yeri sahibi ile birlikte toplam 6 şahsa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre 19 bin 80 TL idari para cezası verildi. Ayrıca iş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapıldı. Daha önce mühürlenen ve usulsüz şekilde yeniden açılan 2 iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.