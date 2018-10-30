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Çekmeköy'de 8 yaşındaki Kadir'in parkta feci ölümü

Çekmeköy'de arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parkta bulunan trafoya saklanan 8 yaşındaki Kadir Açık, trafodaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

30 Ekim 2018 Salı 10:36
Çekmeköy'de 8 yaşındaki Kadir'in parkta feci ölümü

Olay, İstanbulÇekmeköy'de bulunan çocuk parkında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Kadir Açık (8), parkta bulunan trafoya saklandı. Trafodaki elektrik akımına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları, çocuğun ailesine haber verdi.

Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadir Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin Açık, 8 yaşındaki çocuğum parka geliyor burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Çocuk buraya dokunuyor. Olduğu yere yığılıyor. Bana komşular telefon etti. Buranın bir bekçisi vardı. Bekçiyi işten çıkartmışlar. Ondan sonra bu hale gelmiş burası. Vurmuşlar, kırmışlar. Buranın bir sorumlusu yok. Benim canım gitti. Bunun hesabını verecekler bana"  dedi.

Mahalle sakinleri parkta toplanarak yaşanan olayı protesto etti.  Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. 
 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:36
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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