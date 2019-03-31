Çekmeköy yerel seçim 2019 sonuçları | Çekmeköy belediye seçim sonuçları | Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

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Çekmeköy belediye başkan adayları 2019

AK Parti Çekmeköy belediye başkan adayı Ahmet Poyraz (Cumhur İttifakı)

CHP Çekmeköy belediye başkan adayı Seyfettin Yıldırım (Millet İttifakı)

SP Çekmeköy belediye başkan adayı Abdulhalim Meşe

HDP Çekmeköy belediye başkan adayı Güven Güney

Vatan Partisi Çekmeköy belediye başkan adayı Barış Erdem

AK Parti Çekmeköy belediye meclis üyeleri

CHP Çekmeköy belediye meclis üyeleri

Çekmeköy belediyesini kim kazandı son dakika

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını ve İstanbul’da kimin kazandığını merak ediyor. İstanbul Çekmeköy’de seçmenler Çekmeköy yerel seçim sonuçlarına göre Çekmeköy belediyesini kim kazandı? Çekmeköy belediyesi hangi partiden? Çekmeköy 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul ili, Çekmeköy ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren İstanbul Büyükşehir belediyesi (İBB) yerel seçim sonuçları, İstanbul yerel seçim sonuçları 2019, İstanbul ilçe seçim sonuçları 2019, İstanbul Çekmeköy yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Çekmeköy seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.tr’de yaşayacaksınız. Yine 2019 Çekmeköy seçim sonuçları, Çekmeköy yerel seçim 2019 partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

Çekmeköy belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 38

MHP % 5

Ahmet Poyraz kimdir?

Ahmet Poyraz,1964 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Beyoğlu-Cihangir ve Rize’de sürdürdü. Poyraz, küçük yaştan itibaren ailesinin kurduğu ticari işletmelerde çalıştı. Siyasi kariyerine 2003 yılında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak başladı. İki dönem ilçe başkanlık görevini yürüttü ve 2008 yılında Çekmeköy Belediye Başkanlığı için görevinden istifa etti. Halen Çekmeköy belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor. Ahmet Poyraz, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

İstanbul belediyeleri hangi partilerde

- Adalar Belediyesi: Atilla Aytaç (CHP)

- Arnavutköy Belediyesi: Ahmet Haşimi Baltacı (AK PARTİ)

- Ataşehir Belediyesi: Battal İlgezdi (CHP)

- Avcılar Belediyesi: Hanay Handan Toprak Benli (CHP)

- Bağcılar Belediyesi: Lokman Çağrıcı (AK PARTİ)

- Bahçelievler Belediyesi: Osman Develioğlu (AK PARTİ)

- Bakırköy Belediyesi: Bülent Kerimoğlu (CHP)

- Başakşehir Belediyesi: Mevlüt Uysal (AK PARTİ)

- Bayrampaşa Belediyesi: Atila Aydıner (AK PARTİ)

- Beşiktaş Belediyesi: Murat Hazinedar (CHP)

- Beykoz Belediyesi: Yücel Çelikbilek (AK PARTİ)

- Beylikdüzü Belediyesi: Ekrem İmamoğlu (CHP)

- Beyoğlu Belediyesi: Ahmet Misbah Demircan (AK PARTİ)

- Büyükçekmece Belediyesi: Hasan Akgün (CHP)

- Çatalca Belediyesi: Cem Kara (CHP)

- Çekmeköy Belediyesi: Ahmet Poyraz (AK PARTİ)

- Esenler Belediyesi Mehmet Tevfik Göksu (AK PARTİ)

- Esenyurt Belediyesi: Necmi Kadıoğlu (AK PARTİ)

- Eyüp Belediyesi: Remzi Aydın (AK PARTİ)

- Fatih Belediyesi: Mustafa Demir (AK PARTİ)

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Hasan Tahsin Usta (AK PARTİ)

- Güngören Belediyesi: Şakir Yücel Karaman (AK PARTİ)

- Kadıköy Belediyesi: Aykurt Nuhoğlu (CHP)

- Kağıthane Belediyesi: Fazlı Kılıç (AK PARTİ)

- Kartal Belediyesi: Altınok Öz (CHP)

- Küçükçekmece Belediyesi: Temel Karadeniz (AK PARTİ)

- Maltepe Belediyesi: Ali Kılıç (CHP)

- Pendik Belediyesi: Salih Kenan Şahin (AK PARTİ)

- Sancaktepe Belediyesi: İsmail Erdem (AK PARTİ)

- Sarıyer Belediyesi: Şükrü Genç (CHP)

- Silivri Belediyesi: Özcan Işıklar (CHP)

- Sultanbeyli Belediyesi: Hüseyin Keskin (AK PARTİ)

- Sultangazi Belediyesi: Cahit Altunay (AK PARTİ)

- Şile Belediyesi: Can Tabakoğlu (AK PARTİ)

- Şişli Belediyesi: Hasan Hayri İnönü (CHP)

- Tuzla Belediyesi: Şadi Yazıcı (AK PARTİ)

- Ümraniye Belediyesi: Hasan Can (AK PARTİ)

- Üsküdar Belediyesi: Hilmi Türkmen (AK PARTİ)

- Zeytinburnu Belediyesi: Murat Aydın (AK PARTİ)