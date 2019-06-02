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Çekmeköy vahşetinin şüphelisi tutuklandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde Özbekistan uyruklu bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili polis tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02 Haziran 2019 Pazar 13:57
Çekmeköy vahşetinin şüphelisi tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de Özbek bir kişinin boğazının kesilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çekmeköy Alemdağ Mahallesi Havacılar Caddesi'nde Özbekistan uyruklu O.H. boğazı kesilerek öldürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu Özbekistan uyruklu S.S. (24) Ümraniye'de yakalandı. S.S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine görderildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:57
  1. İstanbul
  2. Çekmeköy ilçesi
  3. cinayet davası
  4. tutuklama

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