Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? 21 Eylül Çarşamba su kesinti saatleri:
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Çekmeköy'de içme suyu sistemlerindeki bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintiden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.
Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? 21 Eylül Çarşamba su kesinti saatleri:
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2022 09:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Sanayi Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.09.2022 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ekşioğlu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 21.09.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.