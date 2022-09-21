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Yaşam Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? 21 Eylül Çarşamba su kesinti saatleri:
Yaşam

Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? 21 Eylül Çarşamba su kesinti saatleri:

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 10:05:00 -
Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? 21 Eylül Çarşamba su kesinti saatleri:

Çekmeköy'de içme suyu sistemlerindeki bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanıyor. Kesintiden etkilenen mahallelerde yaşayanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

Çekmeköy sular saat kaçta gelecek? 21 Eylül Çarşamba su kesinti saatleri:

İlçe        :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              Yalıköy Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              21.09.2022 09:18

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Güngören

Etkilenen Mahalleler     :              Sanayi Mah,Merkez Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              21.09.2022 09:34

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Çekmeköy

Etkilenen Mahalleler     :              Ekşioğlu Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              21.09.2022 09:28

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 21.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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