Çekmeköy, 1. Kademe Hız Pateni Antrenörlük ve Hakemlik Kursu’na ev sahipliği yaptı. Çekmeköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşen kursa katılan antrenör ve öğretmenlerin eğitimleri ise heyecanlı görüntülere sahne oldu.

Çekmeköy Belediyesi tarafından açılan 1.Kademe Hız Pateni Antrenörlük ve Hakemlik Kursu’nun ilk dersi Ertuğrul Gazi Parkı’nda gerçekleştirildi. Kursa 25 antrenör ve öğretmen katıldı. Tekerlekli Paten Federasyonu’nun katkılarıyla açılan kurs, İran Milli Takım Antrenörü Dünya dördüncüsü Abolfazl Majidi’nin de katılımıyla yapılırken, kursa katılan antrenör ve öğretmenlerin eğitimleri sırasında heyecan veren görüntüler ortaya çıktı.

Kursun koordinatörü Bahadır Örs, yaptığı açıklamada, ”Biz bugün burada tekerlikli patenle, hız pateni antrenörlüğü yapmak için toplandık. Üç gündür buradayız. Çekmeköy Belediyesi bize tesisini açtı, kültür merkezini açtı. İran milli takımı antrenörü eşliğinde burada bir eğitim sertifikası programı düzenliyoruz. Burada kursiyerlerimiz var. Kursiyerlerimiz bu sertifikayı almak için ders alıyorlar ve sınav oluyorlar. Başarılı olan kişiler eğitim sertifikasını almaya hak kazanıyorlar. Bu kursa 24 kişi katıldı” dedi.

İran Milli Takım Antrenörü Abolfazl Majidi ise, “Bu kursta arkadaşlar birinci kademe hız pateni antrenörlüğü nasıl yapılıyor, onun derslerini alıyorlar. Burada olan arkadaşlar kendileri hoca, antrenörler. Hız pateni antrenörlüğünü nasıl yapıyoruz, onun tekniklerini kolayca öğreniyoruz” şeklinde konuştu.

Paten konusunda bir hayli mesafe kat ettiklerini ifade eden Türkiye Kaykay Federasyonu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Saim Adanur da, “Gençler çok heyecanlı. Çok hevesli. Yeni bir spor. Herkes futbol, basketbol diyor ama onlar da artık bıkkınlık vermeye başladı. Yeni sporlara ilgi fazla, gençler yetenekli. Biz de onlara ağabeylik yapmaya çalışıyoruz. Onlara güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyoruz” diye konuştu. Öte yandan zorlu eğitimde heyecan dolu anlar yaşandı.