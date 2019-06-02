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Çekirge bu kez sıçrayamadı! İçkici başkonsolos Ankara'ya çekildi

Mübarek ramazan ayında içkili resepsiyon düzenleyerek milletin değerlerini hiçe sayan Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci, Ankara’ya çekildi.

02 Haziran 2019 Pazar 14:19
Çekirge bu kez sıçrayamadı! İçkici başkonsolos Ankara'ya çekildi

11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayında verdiği skandal resepsiyon ile gündeme gelen Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci hakkında flaş bir karara imza atıldı. Geçtiğimiz günlerde içkinin su gibi aktığı ve milletin manevi değerlerin alaşağı edildiği bir resepsiyon düzenleyen ve büyük tepki çeken Yunus Emre Özigci için harekete geçen Dışişleri Bakanlığı, yerinde bir karara imza atarak Özigci’yi Ankara’ya çekti.

Başkonsolos'tan Ramazan ayında milletin değerlerine büyük saygısızlık!

Geçen sene paçayı kurtarmıştı

İslam ümmeti mübarek Ramazan ayında orucunu idrak ederken, içkili resepsiyon veren Başkonsolos Özigci, geçtiğimiz yıl da aynı sahnelerin yaşanmasına sebebiyet vermişti. Rezalet adeta gelenek haline getiren Özigci, her ne hikmetse geçtiğimiz yıl paçayı kurtarmayı başarmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 14:19
  1. Ankara
  2. Yunus Emre Özigci
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Novorossisk Başkonsolosu

YORUM YAZ

  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    Diğer din mensuplarının bile saygı duyduğu inancımızı hiçe sayan bazı insanlar olduğunu görüyoruz, bu türden insanlar belli ki müslüman değil, hristiyan da değil, yahudi de değil, bunlar nedir ki acaba? Biz müslümanlar hiç bir değere saygısı olmayan bu insanların bizi temsil etmesini ve benim vergimin bunlara harcanmasını istemiyorum...
  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    Bu monser norvec vatandasligina gecsin
  • tuzcutuzcu1 sa önce
    Rahat etsin biraz....Yatsın ama gene de alsın maaşı....
  • Halil yildirimHalil yildirim1 sa önce
    Hükümete sesleniyorum bu mübarek ayda içkili resepsiyon veren elçiyi daha neye durduruyorsunuz gönderin imamoğlu bile riyayladaolsa iftardan iftara gidiyor 23haziran yaklaştı tren kaçmadan uyanin
  • hsnhsn1 sa önce
    yerine herhalde biracı gelmiştir. bu nasıl bir uyuşma ki ülkemi temsil edecek adam seçiminde bu derece gafil olunuyorhem de ak parti iktidarında demekki dışişleri bakanlığı hala chp dünyasından kurtarılamamış
  • hsnhsn1 sa önce
    yerine herhalde biracı gelmiştir. bu nasıl bir uyuşma ki ülkemi temsil edecek adam seçiminde bu derece gafil olunuyorhem de ak parti iktidarında demekki dışişleri bakanlığı hala chp dünyasından kurtarılamamış

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