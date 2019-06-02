Çekirge bu kez sıçrayamadı! İçkici başkonsolos Ankara'ya çekildi

11 Ayın sultanı mübarek Ramazan ayında verdiği skandal resepsiyon ile gündeme gelen Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci hakkında flaş bir karara imza atıldı. Geçtiğimiz günlerde içkinin su gibi aktığı ve milletin manevi değerlerin alaşağı edildiği bir resepsiyon düzenleyen ve büyük tepki çeken Yunus Emre Özigci için harekete geçen Dışişleri Bakanlığı, yerinde bir karara imza atarak Özigci’yi Ankara’ya çekti.

Başkonsolos'tan Ramazan ayında milletin değerlerine büyük saygısızlık!

Geçen sene paçayı kurtarmıştı

İslam ümmeti mübarek Ramazan ayında orucunu idrak ederken, içkili resepsiyon veren Başkonsolos Özigci, geçtiğimiz yıl da aynı sahnelerin yaşanmasına sebebiyet vermişti. Rezalet adeta gelenek haline getiren Özigci, her ne hikmetse geçtiğimiz yıl paçayı kurtarmayı başarmıştı.