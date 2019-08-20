Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 500 milyon doları aştı

Şehzadeler şehri Manisa’nın ovalarında yetişen, Osmanlı sultanlarının sofralarının baş tacı olan ve ismini Osmanlı padişahlarından alan Sultani çekirdeksiz kuru üzümde, 2018/19 ihraç sezonunun bitmesine sayılı günler kala ihracat rakamı 500 milyon doları aştı.

Türkiye’nin geleneksel ihraç ürünlerinden çekirdeksiz kuru üzümde, 1 Eylül 2018-17 Ağustos 2019 tarihleri arasında 99 ülkeye 246 bin ton karşılığında, 501 milyon 908 milyon dolarlık ihracat yapmanın mutluluğu yaşanıyor. Türkiye, 2017/18 sezonunun aynı döneminde ise miktar bazında 273 bin ton kuru üzüm ihraç ederken 443 milyon 127 bin dolarlık döviz geliri elde etmişti. Kuru üzüm ihracatı miktar bazında yüzde 10 azalmasına karşın, değer bazında yüzde 13 artış kaydetti. Türkiye, 6 yıllık aranın ardından kuru üzüm ihracatında 500 milyon doları aşmanın sevincini yaşıyor. Türkiye, en son 2012-13 sezonunda 536 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç etmişti.

Ortalama ihraç fiyatı 2 bin 35 dolara yükseldi

Çekirdeksiz kuru üzümün ortalama ihraç fiyatının 2018/19 sezonunda 2 bin 35 dolara yükseldiği bilgisini veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 2017/18 sezonunda bin 617 dolar olan ortalama ihraç fiyatında dolar bazında yüzde 26’lık artış yakaladıklarını, bu başarıda payı olan Tarım ve Orman Bakanlığı, ziraat odaları, borsalar, üreticiler, tüccarlar ve İhracatçılar başta olmak üzere sektörün tüm paydaşlarıyla gurur duyduklarını kaydetti. İhraç sezonunun bitmesine iki hafta süre kaldığına işaret eden Celep, “Önümüzdeki iki hafta yapılabilecek kuru üzüm ihracatıyla, 2018-19 sezonunu 520-530 milyon dolar aralığında kapatmayı hedefliyoruz. 2019-20 sezonunda da, kuru üzüm ihracatındaki başarımızın devam etmesi için Tarım ve Orman Bakanlığımızın Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla piyasa yapıcı görevini üstlenmesini bekliyoruz. İhracatçılarımızdan beklentimiz ise alivre ihracat yapmamaları. Bu sayede katma değerli ihracatta sürdürülebilirliği sağlayabiliriz” diye konuştu.

Çinliler ve Japonlar Türk üzümünü çok sevdi

Türk kuru meyve sektörü, Uzak Doğu pazarında sürdürdüğü tanıtım çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında en büyük artış Uzak Doğu ülkelerinde yaşandı. Uzak Doğu ülkelerine kuru üzüm ihracatı 48 milyon dolardan, 65 milyon dolara yükseldi. Uzak Doğu ülkelerine yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 35 artarken toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 11’den, yüzde 13’e çıktı. Çin’e yapılan kuru üzüm ihracatı yüzde 135’lik artışla 2 milyon 90 bin dolardan, 4 milyon 922 bin dolara çıktı ve rekor kırdı. Japonya’ya yapılan kuru üzüm ihracatı ise yüzde 63’lük artışla 9,3 milyon dolardan, 15,2 milyon dolara tırmandı.

İngilizler 5 çayında Türk üzümlü keki tercih ediyor

Türk üzümünü en çok tercih eden İngilizler oldu. İngilizler, klasikleşen 5 çaylarında çayın yanında Türk üzümlü kekleri yiyor. İngiltere’ye 136,7 milyon dolarlık kuru üzüm ihraç edilirken, Almanya 56,7 milyon dolarlık Türk kuru üzümün tercih etti. Hollanda’ya ise 51,1 milyon dolarlık Türk üzümü ihraç edildi. Bu ülkeleri; İtalya, Fransa, Avustralya, İspanya, Japonya, Belçika ve İrlanda takip etti.