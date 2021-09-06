Çekirdeklerini atanlar pişman olacak! İşte karpuz çekirdeğinin bilinmeyen 10 faydası

En popüler yaz meyvelerinden biri olan karpuz, lezzetli olmasının yanı sıra, 100 gramında sadece 30 kalori içerir ve karbonhidrat, potasyum, lif, protein, A vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir ve magnezyum kaynağıdır. Serinletici etkisi nedeniyle sıcak günlerde tüketmek için mükemmel olan karpuzlar, doğal olarak yenebilir veya meyve suları, dondurmalar, pudingler, smoothie'ler, buzlu içecekler, meyve salataları, reçeller ve tatlı tariflerinde kullanılabilir. Peki ya karpuz çekirdekleri? Karpuz yerken veya bir tarifte karpuz kullanırken çekirdeklerini ne yapıyorsunuz? Atar mısınız? Bu yazıyı okuduktan sonra, çekirdekleri atarken kesinlikle iki kez düşüneceksiniz.

Şimdi yemeğin bu kısmının ne işe yaradığını öğreneceğiz ve karpuz çekirdeğinin bazı faydalarını keşfedeceğiz.

Karpuz çekirdeğinin 10 faydası

Karpuz çekirdekleri diüretiktir, vücutta sıvı tutulmasının neden olduğu şişlikle mücadele eder ve ödemi önler. Ayrıca antioksidan etkisiyle hücreleri korur ve özellikle kolesterol ve trigliseritler olmak üzere kandaki yüksek yağ seviyelerine karşı mücadele eder.

İşte karpuz çekirdeklerinin 10 faydası:

1. Magnezyum Kaynağı

Magnezyum, vücudun metabolik fonksiyonları için önemlidir. Kalp, kemik ve bağışıklık sistemi sağlığı için önemli olmasının yanı sıra organizmanın sinir ve kas fonksiyonlarının sürdürülmesi için gereklidir. Sadece 4 gram karpuz çekirdeği, 21 mg magnezyum içerir.

2. Gebelik Sağlığını Geliştirir

Folat olarak da bilinen folik asit, yokluğu fetal nöral tüpte anormalliklerin gelişmesiyle ilişkili olduğundan gebelik sağlığı için önemlidir.

Nöral tüp, sinir sisteminin merkezi ekseninden, fetüsün başından ve omurgasından gelen yapılardan oluşur. Sinir sisteminin tam oluşumu için doğru nöral tüpün doğru gelişimi esastır. Folik asit ayrıca doğuştan kalp hastalığı, yarık dudak, akciğer anormallikleri ve idrar yolu anormalliklerini önlemek için önemlidir.

Eksikliği erken doğum, gecikmiş fetal büyüme, bebeğin düşük doğum ağırlığı ile doğması riskini artırır ve kandaki homosistein düzeylerini artırabilir. Bu da düşüklere, plasentanın erken ayrılmasına ve preeklampsiye (gebelik zehirlenmesi) neden olabilir. Homosistein seviyelerini kontrol etmek ayrıca beyin fonksiyonu gelişimi için önemlidir.

3. Protein ve Amino Asit Kaynağı

Bir su bardağı kadar suyu alınmış karpuz çekirdeğinde 30,6 gram protein bulunur. Proteinler, enzimlerin oluşumu üzerinde çalışmanın yanı sıra kasların, saçların, kemiklerin, dişlerin ve cildin temel bir bileşenidir.

Karpuz çekirdekleri bileşeninde bulunan amino asitlerden biri olan arginin, tansiyon seviyelerinin düzenlenmesi ve koroner kalp hastalıklarının tedavisi için çok önemlidir.

4. B Vitaminlerinin Kaynağı

Karpuz çekirdekleri, folik asitin (B9 vitamini) yanı sıra B1, B2, B3, B5 ve B6 vitamini ile doludur. B grubu vitaminleri birlikte karpuz çekirdekleri, sinir sistemi ve bağışıklık sistemi için son derece önemlidir.

5. Cilt ve Saç İçin Nemlendiricidir

Karpuz çekirdeklerinden elde edilen yağ, doğal cilt fonksiyonunu desteklerken ve tıkanan gözenekleri açan bir cilt nemlendiricisi görevi görür.

Karpuz çekirdekleri yağı, kafa derisinden kolayca emilir ve gözenekleri tıkamaz. Karpuz çekirdeğinin nemlendirme, saç büyümesine yardımcı olma ve saç derisinin sağlığını koruma etkileri vardır.

Ancak cildinize, saçınıza veya saç derinize uygulamadan önce uygun prosedür ve önlemler için bir dermatoloğa danışın.

6. Demir Kaynağı

Karpuz çekirdeğinin bir başka faydası da, bir avuç bileşene eşdeğer bir porsiyonun yaklaşık 0,3 mg demir içermesidir. Yemeklerde demir tüketimi, vücutta kalorilerin enerjiye dönüştürülmesi süreci için önemlidir.

Ek olarak demir, görevi kandaki oksijeni emmek ve taşımak olan kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein olan hemoglobinin önemli bir bileşenidir. Düşük hemoglobin seviyeleri, anemi, dehidratasyon, siroz, lenfoma, böbrek yetmezliği, lösemi, demir ve vitamin eksiklikleri ve kanama gibi sorunların göstergesidir.

7. Sağlıklı Yağlar İçerir

Karpuz çekirdekleri iyi yağlar olarak bilinen çoklu doymamış ve tekli doymamış yağlardan oluşur. Amerikan Kalp Derneği'nden alınan bilgilere göre, kandaki kötü kolesterol (LDL) düzeylerini düşürmenin yanı sıra kalp hastalığı ve felce karşı korunmaya yardımcı olurlar.

8. Likopen Sağlar

Karpuz çekirdekleri aynı zamanda erkek doğurganlığını artırmaya yardımcı olan ve yüze iyi gelen bir karotenoid olan likopen sağlar. Likopen, yoğun kırmızı renkteki meyve ve sebzelerde iyi miktarda bulunur ve çok güçlü bir antioksidandır.

9. İdrar Söktürücüdür

Karpuz çekirdekleri idrar söktürücü özelliklere sahiptir. Yani vücutta bulunan fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Böylece vücutta sıvı tutulması probleminin neden olduğu şişkinlikle savaşır.

10. Antioksidan Etki

Karpuz çekirdeği antioksidan etkisinden dolayı serbest radikallerle mücadeleye de katkı sağlayabilir. Bu maddeler kanser gibi ciddi hastalıkları tetikler ve erken yaşlanmadan sorumludur.

Ayrıca kavrulmuş karpuz çekirdekleri, melanin üretmek için çalışan bir mineral olan bakır kaynaklarıdır. Madde saça ve cilde renk veren bir pigmenttir.

Karpuzun besin içeriği

Karpuzun en çok su içeren meyve olduğunu biliyor muydunuz? Yüzde 93 oranında sudan oluşur, bu nedenle kalori değeri çok düşüktür.

Muazzam bir tada sahip çok ferahlatıcı bir meyve olmasına rağmen, vitamin veya mineral açısından zengindir. İçeriği arasında en çok öne çıkan potasyum ve magnezyumdur.

Karpuzun Besin Değerleri (100 gr):

Kalori: 30 kcal

Protein: 0,6 gr

Yağ: 0,2 gr

Karbonhidrat: 7,1 gr

Diyet lifi: 0,4 gr

Sodyum: 1 mg

Potasyum: 112 mg

A Vitamini: 28.0 IU

C Vitamini: 8.1 mg

E Vitamini: 0.1 mg

B9 Vitamini: 3 µg

Kalsiyum: 7 mg

Demir: 0,2 mg

Kaynak:Ensonhaber