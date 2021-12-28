Çekirdek tüketmeniz İçin 5 Neden

Ay çekirdeği, lezzetli bir yiyecek olmasının yanı sıra sağlık açısından da değerli bir besindir. Özellikle ay çekirdeğinin içerisinde yer alan çeşitli vitaminler ve lifler vücudun sağlıkla ilgili eksikliklerini tamamlamaktadır.

İşte ay çekirdeğinin faydaları;

1-İçeriğindeki fosfor, magnezyum gibi mineraller yönünden ay çekirdeği önemli besin maddelerine olan günlük ihtiyacımızın büyük bir kısmını tek başına karşılayabilmektedir. Çekirdek bilinenlerin tersine içindeki yağdan dolayı kalp ve damar sitemini koruyan iyi kolesterolü arttırmaktadır. E vitamini yönünden oldukça güçlü olan çekirdek; stresi, depresyonu, panik bozukluğu ve unutkanlığı büyük oranda engellemekte ve geriletmektedir.

2-Hafızanın güçlenmesine yardımcı olup, beyin fonksiyonlarını arttıran, bir vitamin, mineral ve bitkisel ürün kombinasyonu olan Ay çekirdeği; kemik ve dişlerin oluşumu ve gelişimi için oldukça yararlıdır. İçerdiği güçlü fosfor sebebiyle böbrek fonksiyonların düzenlenmesini ve boşaltım sisteminin doğru çalışmasını sağlar. Beyin, sinir ve damar fonksiyonları ile birlikte kalp kasının kasılmasına yardımcı olarak kalp fonksiyonlarını da düzenler.

3-Kanserden korunmada da güçlü bir yardımcıdır. Posalı bir gıda maddesi olduğu için kanser yapıcı zararlı maddelerin bağırsakta kalma süresini kısaltır ve bu zararlı maddelerin bağırsak duvarı ile temasını önemli ölçüde azaltır. Kan şekeri düşüklüğüne iyi gelir ve bağışıklık sistemini, içerdiği B6 Vitamini sebebiyle her daim güçlü tutar.

4-Vücudu kızarıklık ve şişliklere karşı korumaya yardımcı olur. Sağlıklı kolesterol olarak nitelendirebileceğimiz iyi kolesterol oluşumunu destekler. Beynimiz, kalbimiz ve kaslarımız için taşıdığı magnezyum değeri yönünden koruma sağlar. Magnezyum aynı zamanda ruh sağlığına karşı da güçlü bir iyileştiricidir. Ay çekirdeği depresyona yakın hastalar için bu bağlamda önemli bir kurtarıcıdır.

5-Ay çekirdeği karışımında bulunan minerallerden biri olan selenyum özellikle hasarlı DNA hücreleri üzerinde onarıcı bir etkiye sahiptir. Ay çekirdeği; aknelerin önlenmesi, yaraların hızlı iyileşerek tekrarlayan enfeksiyonların ortadan kaldırılması konusunda da önemli bir yardımcıdır. Kalp damar sağlığını güçlendirir. Ay çekirdeği, kalp damar sağlığını güçlendiren iki besin bileşeni içermektedir.

1 kase çekirdek kaç kalori?

Kavrulmuş tuzsuz ay çekirdeği kalori değerleri detaylarıyla şu şekildedir: 1 avuç (25 gr) kavrulmuş, tuzsuz ay çekirdeği 146 kcal. 1 orta kase (150 gr) kavrulmuş, tuzsuz ay çekirdeği 873 kcal. 100 gram kavrulmuş, tuzsuz ay çekirdeği 582 kcal.

Ay çekirdeği besin değeri

100 gramda.

1 Avuç Kalori. 584 kcal. 210.2 kcal. Karbonhidrat. 20.00 g. 0.7 g. Lif. 8.6 g. 3.1 g. Protein. 20.8 g. 7.5 g. Yağ 51.5 g. 18.5 g. Kolesterol. 0.0 mg. 0.0 mg. A Vitamini. 50.0 IU. 18.0 IU. C Vitamini. 1.4 mg. 0.5 mg. Potasyum. 645.0 mg. 232.2 mg. Kalsiyum. 78.0 mg. 28.1 mg. Demir. 5.3 mg. 1.9 mg.