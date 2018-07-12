Çekirdeğin inanılmaz faydaları

Strese karşı oldukça etkili ve doğal bir tedavi seçeneğidir.

Anksiyete ile mücadele eden kişiler tarafından düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Depresyona iyi gelir ve doğal bir antidepresan yerine geçebilir.

Unutkanlığı giderir ve hafızayı güçlendirici etkisi vardır.

Tok tutucu özelliğe sahiptir. Bundan dolayı yüksek kalorili atıştırmalıklardan ziyade sağlıklı ve doyurucu bir ara öğün olarak tüketilebilir.

B1, B5, folik asit ve E vitamini içeriği ile söz konusu vitaminleri vücuda alabilmek için tercih edilebilecek en doğal seçeneklerden birisidir.

İçerdiği yağ ile iyi kolesterolü arttırıcı etki gösterir.

Hem kalbi hem de kardiyovasküler sistemi koruma özelliğine sahiptir.

Beyin fonksiyonlarını güçlendirir.

Kan basıncını düzenler ve dolaşım sistemine destek olur.

Zengin oranda magnezyum içeriği sayesinde özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve bu sayede kişilerin çeşitli hastalıklara karşı direnç kazanmalarına imkân sağlar.

Sinir sistemini düzenler.

Alzheimer hastalığında tamamen doğal bir yardımcı tedavi olarak tüketilebilir.

Duygu durumunu düzenler ve kişilerin kendilerini çok daha rahat hissedebilmelerine imkân verir.

Vücuttaki şişkinliği alır.

Ciltte kızarıklık problemlerine iyi gelir.

Vücutta hasar gören ve hayati rol oynayan hücrelerin tedavi edilmelerini sağlar. Kan şekeri seviyesini düzenleme özelliğine sahiptir.

Protein sentezine destek olur.

Hücreleri serbest radikallerden koruma görevini üstlenir.

Tiroit bezlerinin daha düzenli şekilde çalışmalarını sağlar.

Kaslarda ağrı ve zayıflamaya karşı en etkili doğal besinlerden birisidir.

Tırnak yataklarında beyazlaşma görülen kişilerin her gün 1 avuç tüketmesi yaşanan sorunu kısa sürede giderir.