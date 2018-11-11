Çekirdeği zehir atıcı!

Karpuzda yer alan ve ona kırmızı rengini veren likopen isimli madde aynı zamanda güçlü bir antioksidandır.

Ancak karpuzun faydaları bununla da sınırlı değil.

Az sonra okuyacaklarınızdan sonra karpuz çekirdeklerini bir daha çöpe atmayacaksınız.

Herkes çekirdek ayıklamayı sinir bozucu bulurken aslında sağlığımıza faydalı.

Kendisinin kalorisi fazla olabilir ama düşük kalorili olan karpuz çekirdekleri aynı zamanda bizlere bolca enerji veriyor.

Karpuz çekirdekleri lif ve protein ihtiva eder.

O halde karpuzu yerken çekirdeklerini ayıklamanın hiç lüzumu yok! İster olduğu gibi yutun isterseniz, ki daha yararlı olacaktır, kıtır kıtır karpuzla birlikte yiyin..

Yok ben bunu yapamam.. diyorsanız. Haklısınız alışkanlıklardan hemen kurtulmak pek mümkün değildir.

O zaman müthiş bir atıştırmalık haline getirilebilirsiniz.



Enerji verici karpuz çekirdeklerini salatada kullanabilirsiniz. Öte yandan yine çekirdekleri kızartarak çerez gibi tüketebilirsiniz.

Sizlere tavsiyemiz karpuz çekirdeği ve taze meyvelerle hazırlayabileceğiniz harika bir çay.

20-30 karpuz çekirdeğini öğütücünüzde (blender) öğütün ve 15 dakika kaynatın.

Daha sonra soğumasını bekleyin. Bir dilim karpuzu ve bu soğuttuğunuz çayı blender yardımıyla karıştırın.

Elde ettiğiniz karışımı sürahiye koyup buzdolabında bekletin.



Müthiş çayı iki gün boyunca için. Üçüncü günde ise içmeyin.



Sabah aç karnına için. Kahvaltıdan yarım saat sonra da içilebilir.

Çayı haftada iki gün ard arda, üçüncü gün hiç içmeyecek şekilde tüketin.

ZEHİRİ ATACAK!

Karpuz çekirdeğinde yer alan minerallerden biri de magnezyumdur. Her 4 gram karpuz çekirdeğinde 21 miligram magnezyum vardır. Magnezyumun enzimler, hücreler, kaslar, sinirler ve tansiyon için inanılmaz etkileri var. Ayrıca içinde yer alan protein ve kalsiyum metabolizmanızı düzenliyor.

Unutmayın bu arada karpuz çekirdekleri vücuttaki zehiri atmanıza yardımcı olacak.

Böbrek taşları ve tansiyonu düzenlemekte de etkililer.



Karpuz çekirdeği yer alan bir çayı tüketmek sindirim sisteminize de yararlı. Çekirdeğin içinde yer alan folik asit, sindirim için gerekli olan mide asidinin salgısını tetikliyor.



Gebe kalmak için folik asit son derece yararlı.

Yani yeni bir alışkanlık edinir de karpuzu çekirdekleri ile birlikte yerseniz, çayını yapacağım da, içeceğim diye vakit kaybetmenize de lüzum kalmaz.

Bir hekim, yani gerçek doktor bir arkadaşım tavsiye etmişti, yıllardır sofradakiler çekirdeklerini ayıklamak için uğraşırken ben hiç aldırmam, çekirdeklerini de çiğnerim. Bana hayretle baktıklarında bunları aktarırım.

Hem siz kızarmış hamsiyi, istavriti hâlâ kılçıklarıyla yemiyor musunuz? Eyvah hem güzelim balıkları ziyan ve hem de kendinize ayıklama işkencesi ediyorsunuz. İstavritin, hamsinin en yararlı tarafı kılçığında! Tıpkı karpuz çekirdekleri gibi..