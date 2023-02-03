Çekilişle 500 bin uçak bileti hediye edecekler

Covid-19 pandemisi nedeniyle Çin ile birlikte katı seyahat kısıtlamalarını uygulamaya sokmasından dolayı turizm sektörü büyük darbe alan özerk bölge, turistlere 250 bin euro değerindeki toplam 500 bin adet uçak biletinin dağıtılacağını duyurdu.

2 milyar dolar bütçe ayrılan 'Hello Hong Kong' adlı turizm kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilecek çekilişin 1 Mart'ta yapılacağı açıklandı.

2019'da pandemi başlamadan önce Hong Kong'u 56 milyon turist ziyaret etmişti. Şehrin nüfusunun 7 katından fazla olan bu sayının düşmesi nedeni ile şehrin GSYH'si geçen yıl 2021'e göre yüzde 3,5 gerilemişti.

Ziyaretçiler ayrıca şehirde kupon ve indirimlerden de faydalanabilecek.

Her biri yaklaşık 12 euro değerinde bir milyon adet yiyecek, içecek, ulaşım, otel, alış-veriş ve turistik mekanlarda indirim sağlayan kupon havaalanlarındaki sınır kontrol noktalarında şehre giriş yapan turistlere verilecek.