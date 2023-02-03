  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Seyahat Çekilişle 500 bin uçak bileti hediye edecekler
Seyahat

Çekilişle 500 bin uçak bileti hediye edecekler

Hong Kong, turistleri bölgeye çekmek amacıyla çekilişle yarım milyon adet uçak bileti hediye edecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 06:56:00 -
Çekilişle 500 bin uçak bileti hediye edecekler

Covid-19 pandemisi nedeniyle Çin ile birlikte katı seyahat kısıtlamalarını uygulamaya sokmasından dolayı turizm sektörü büyük darbe alan özerk bölge, turistlere 250 bin euro değerindeki toplam 500 bin adet uçak biletinin dağıtılacağını duyurdu.

2 milyar dolar bütçe ayrılan 'Hello Hong Kong' adlı turizm kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilecek çekilişin 1 Mart'ta yapılacağı açıklandı.

2019'da pandemi başlamadan önce Hong Kong'u 56 milyon turist ziyaret etmişti. Şehrin nüfusunun 7 katından fazla olan bu sayının düşmesi nedeni ile şehrin GSYH'si geçen yıl 2021'e göre yüzde 3,5 gerilemişti.

Ziyaretçiler ayrıca şehirde kupon ve indirimlerden de faydalanabilecek.

Her biri yaklaşık 12 euro değerinde bir milyon adet yiyecek, içecek, ulaşım, otel, alış-veriş ve turistik mekanlarda indirim sağlayan kupon havaalanlarındaki sınır kontrol noktalarında şehre giriş yapan turistlere verilecek.

Harekete geçildi! Onlara otobüs ve uçak bileti satışı yasaklandı
Harekete geçildi! Onlara otobüs ve uçak bileti satışı yasaklandı

Gündem

Harekete geçildi! Onlara otobüs ve uçak bileti satışı yasaklandı

Uçak bileti dolandırıcılarına operasyon! Acente sahtekarlığı
Uçak bileti dolandırıcılarına operasyon! Acente sahtekarlığı

Gündem

Uçak bileti dolandırıcılarına operasyon! Acente sahtekarlığı

Ukrayna uçuşları iptal mi? Ukrayna'ya uçak bileti alanlara para iadesi mi yapılacak?
Ukrayna uçuşları iptal mi? Ukrayna'ya uçak bileti alanlara para iadesi mi yapılacak?

Yaşam

Ukrayna uçuşları iptal mi? Ukrayna'ya uçak bileti alanlara para iadesi mi yapılacak?

Tahmin bile edemeyeceksiniz! O ilimize uçak bileti fiyatları
Tahmin bile edemeyeceksiniz! O ilimize uçak bileti fiyatları "Şaka mı bu" dedirtti

Gündem

Tahmin bile edemeyeceksiniz! O ilimize uçak bileti fiyatları "Şaka mı bu" dedirtti

Şehit ve gazi yakınlarına uçak bileti müjdesi
Şehit ve gazi yakınlarına uçak bileti müjdesi

Ekonomi

Şehit ve gazi yakınlarına uçak bileti müjdesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

1071

Bu haberi yapan çok iyi hesap biliyormuş bir bilet 50 sente geliyor. Vay be
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23