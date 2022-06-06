'Çekilen röntgeni beğenmeyen hasta doktoru darp etti!'

Olay, Kurtalan Devlet Hastanesinde yaşandı. Halsizlik şikayetiyle hastaneye gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi.

İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin' diyerek tartışmaya başladı.

Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darp etmeye başladı. Meslektaşlarının ve güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle Dr. Oran, saldırgan M.T.'nin şiddetinden kurtarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı. M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Darp olayına ilişkin basın açıklaması düzenleyen Hekimsen, sağlıkta şiddete bir yol alınamadığına dikkat çekildi.

Defalarca yaşanan ve bir türlü önlenemeye şiddetin hedefi, hastane hekimlerinden Dr. Vedat Oran olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada, saldırganın serbest bırakılmasının gerekçesi olarak yüzde 67 engelli olması belirtilmişti. Buradan Sayın Koca’ya soruyor ve yanıt bekliyoruz. Herhangi bir sağlık sorunu ya da engellilik düzeyi doktora saldırttıktan sonraki gün serbest bırakılmak için yeterli bir sebep midir? Saldırganı hemen serbest bırakan kurumlar, saldırıya uğrayan hekimimiz ve diğer sağlık çalışanlarımızın güvenliğini düşünmüş müdür? Hekimler olarak hastalar hakkında verdiğimiz her kararın tüm sorumluluğunu biz alırken, bu kurumların da aynı sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir.”

"Sağlıkta şiddette bir yol alınamamıştır"

Can güvenliği olmadan hastalara şifa dağıtmanın olanaksız olduğunu dile getirilen açıklamada, özlük haklarının kısıtlandığını doktorluk mesleğinin yapılamaz hale getirildiğine dikkat çekildi.

Doktoru darp eden şahsın dışarda olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Sayın Fahrettin Koca henüz birkaç gün öncesinde sağlıkta şiddeti çözeceğine inandığı bir müjde verdi. Bu müjde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetti katalog suç olarak düzenleyen yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiydi. Bu yasa ile Hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddette cezanın arttırılması ve darp suçunda tutuklu yargılanmanın önü açılmıştı. Fakat bugün görüyoruz ki arkadaşımızı darp eden saldırgan dışarıdadır." denildi. (İLKHA)