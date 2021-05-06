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Çekilen ABD ek asker gönderme planı yaptı

Afganistan'dan ABD askerlerinin çekilme süreci devam ederken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ülkeye korunma amacıyla ek asker gönderilmesinin planlandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 01:01:00 -
Çekilen ABD ek asker gönderme planı yaptı

ABD, Afganistan'daki askeri varlığını çekmeye devam ederken Pentagon bölgedeki tedbirleri artırıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, bölgedeki B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı sayısını 6'ya çıkardıklarını ifade etti.

Daha önce 4 uçağın bölgeye intikal ettiği açıklanmıştı.

Ek asker gönderme planları hazır

Ülkedeki çekilme sürecinde kuvvetlerin güvenliği açısından alınan tedbirlere değinen Kirby, "Ek kara gücü göndermek için planlarımızı yaptık." ifadesini kullandı.

Çekilmenin güvenli olmasından emin olmak üzere gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini belirten Kirby, ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı'nın uhdesinde gerekli kabiliyetlerin bulunduğunu ifade etti.

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