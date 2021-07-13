Çek itibarı yeniden kazandırılmalıdır!

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Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Ankara (MÜSİAD ANKARA) Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz Yeni Torba Yasada yer alacak “Karşılıksız Çek” düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Yılmaz Meclise sunulan Yeni Torba yasayla tekrar uzatmanın gündeme gelmesi konusunda şu ifadeleri kullandı; “Çek ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir ödeme ve finansman aracıdır. Ülke ekonomisinde önemli bir yer tutan ‘çeklerle’ ilgili olarak güven ve istikrar politikasını zedeleyecek düzenlemelerden kaçınmak gerekmektedir. Çek’e olan güvenin ve itibarının yeniden artırılması ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Piyasada çekle olan alış verişin iyice azaldığı bu dönemde ödenmeyen çeklerle alakalı olarak yeniden süre uzatılması çekle alışverişin tamamen bitmesi anlamına gelmektedir”