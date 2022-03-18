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Medya Cehaletleri paçalarından akıyor! Habertürk yayınında Çanakkale Köprüsü'nü böyle hedef aldılar
Medya

Cehaletleri paçalarından akıyor! Habertürk yayınında Çanakkale Köprüsü'nü böyle hedef aldılar

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Nihal Bengisu Karaca, vatandaşa hizmet için açılan köprüyü bir satış mağazaymış gibi değerlendirerek, "Müteahhitler zarara da ortak olmalı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 23:52:00 - 2022-03-19 00:16:58

 Yeniakit.com.tr 

Çanakkale Köprüsü'nün açılışını hazmedemeyen muhalefet, cahilce yorumları ile diğer hizmetler de olduğu gibi bu hizmeti de hedef aldı.

Habertürk TV canlı yayınında Yap-İşlet-Devret modeli tartışıldı.

Sanki mağaza açıldı!

Kullandığı ifadelerle cehaletini ortaya koyan Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, vatandaşa hizmet için yapılan köprüyü bir satış mağazasıymış gibi değerlendirdi.

Yap-İşler-Devret'in ne anlama geldiğinden bihaber Karaca, "Müteaahhitler sadece kara değil, zarara da ortak olmalı." dedi.

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