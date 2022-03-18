Cehaletleri paçalarından akıyor! Habertürk yayınında Çanakkale Köprüsü'nü böyle hedef aldılar

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Çanakkale Köprüsü'nün açılışını hazmedemeyen muhalefet, cahilce yorumları ile diğer hizmetler de olduğu gibi bu hizmeti de hedef aldı.

Habertürk TV canlı yayınında Yap-İşlet-Devret modeli tartışıldı.

Sanki mağaza açıldı!

Kullandığı ifadelerle cehaletini ortaya koyan Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, vatandaşa hizmet için yapılan köprüyü bir satış mağazasıymış gibi değerlendirdi.

Yap-İşler-Devret'in ne anlama geldiğinden bihaber Karaca, "Müteaahhitler sadece kara değil, zarara da ortak olmalı." dedi.