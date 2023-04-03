ÇEGOMER’de özel gereksinimli çocuk ve ergenlere ihtiyaç duydukları alanlarda destek veriliyor

İstanbul Kadıköy’de yer alan Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi’nde bulunan Çocuk ve Ergen Gelişimi ve Otizm Merkezi (ÇEGOMER) multidisipliner bir anlayışla çocuk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan sorunların tespitinin yanı sıra gelişim düzeylerinin takip edilmesinde ebeveynlere yol gösteriyor. Çocuk ve Ergen Gelişimi ve Otizm Merkezi (ÇEGOMER) bünyesinde faaliyet gösteren Otizm Rehabilitasyon Merkezi, 0-13 yaş aralığındaki başta otizm spektrum bozukluğu olmak üzere nörogelişimsel bozukluklara yönelik günlük yaşam becerileri, akademik ve sosyal becerileri destekleyici rehabilitasyon programları üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Bilişsel gelişimden sosyal becerilere kadar pek çok eğitim veriliyor

ÇEGOMER’den Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, sağlık ve eğitim ayağını bir arada tutan merkezde erken çocukluk programı, okul öncesi ve okul programı ve ev takip programları bulunduğunu söyledi. Merkezde özel öğrenme güçlüğü, Otizm Spektrum Bozukluğu, Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Özgül Öğrenme Bozukluğu, Motor ve Tik Bozuklukları, Down Sendromu, uyaran eksikliği, üstün zeka, bilişsel yetersizlik, gelişim geriliği konusunda özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik olarak bilişsel gelişim, dikkat ve ortak dikkat, kaba ve ince motor becerileri, el-göz koordinasyon becerileri, alıcı dil becerileri, ifade edici dil becerileri, somut ve soyut kavram çalışmaları, okuma ve yazma, matematik, davranış problemleri, oyun oynama ve oyun kurma becerileri, sıra alma ve sıra bekleme becerileri, sosyal alanlara uyum becerileri, spontan sohbet yürütme ve başlatma becerileri, problem çözme ve akıl yürütme becerileri gibi alanlarda çalışmalar yürütülüyor.

Otizmli çocukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılıyor

ÇEGOMER’in Otizm Rehabilitasyon Merkezinde otizmli çocukların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Cahit Burak Çebi, merkezde çocuk ve ergen psikiyatristleri, ergoterapi uzmanı, dil ve konuşma terapisti, klinik psikolog, çocuk gelişim uzmanı, özel eğitim uzmanı ve spor/hareket eğitimcisi uzmanların görev yaptığını kaydetti. Multidisipliner yaklaşımın benimsendiği otizm rehabilitasyon merkezi programlanmasında aile ve uzman kadro iş birliğiyle çocuğun bağımsızlığı ve günlük yaşam becerilerine katılımı hedefleniyor.

0-24 ay arasındaki çocukların ihtiyaçlarına göre program belirleniyor

Erken çocukluk programının 0-24 ay aralığındaki çocuklara yönelik olduğunu kaydeden Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, “Programda çocuk ergen psikiyatristi, özel eğitim uzmanı, spor/hareket eğitimi uzmanı, klinik psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, dil konuşma terapisti ve uzman ergoterapist kadrosuyla erken çocukluk eğitimi, iletişim ve etkileşim becerileri, oyun becerileri, öğrenmeye hazırlık becerileri, ebeveyn ilişkisi, beslenme, uyku, tuvalet gibi günlük yaşam becerileri ve duyusal kazanımın sağlanması amaçlanıyor. Program çocuğun ihtiyacına göre tam gün veya yarım gün art arda seanslar şeklinde planlanabiliyor.” dedi.

Okul öncesi ve okul programında akademik becerilere katılım değerlendiriliyor

Okul öncesi ve okul programlarında 0-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, programda çocuk ergen psikiyatristi, özel eğitim uzmanı, spor/hareket eğitimi uzmanı, klinik psikolog, çocuk gelişimi uzmanı, dil konuşma terapisti ve uzman ergoterapist kadrosunun yer aldığını söyledi. Çebi, programda çocuğun akademik öncesi ve akademik becerilere katılımı, günlük yaşam becerilerini yönetebilme, kendine bakım, oyun/üretici ve serbest zaman aktivitelerine katılım, sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinin kazanımının hedeflendiğini söyledi.

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Evden takip yapılıyor

Uzman Ergoterapist Cahit Burak Çebi, ÇEGOMER’deki ev takip programında ise ailelerin merkezde uzmanlar tarafından planlanan aktiviteleri evde yapmalarını sağlayacak takip sistemini oluşturulduğunu söyledi. Çebi, “Ev takip programı, düzenli aralıklarla ailelerle toplantı yapılarak uzmanlar tarafından ailelere bilgi paylaşımı yapılması ve evde yapılan aktivitelerin değerlendirilmesini amaçlıyor. Aynı zamanda okul dönemindeki çocuklarda destek eğitim programı olarak okul sonrası akademik becerilere katılımı amaçlayan tek seanslı destekleyici programlarda planlanabiliyor.” dedi.

Aile ve uzman kadro iş birliğinde çalışmalar yürütülüyor

Merkez içerisinde yer alan alanlar, danışmanlık odaları, ergoterapi ve duyu bütünleme odası, floortime odası, dil ve konuşma bozuklarına yönelik oda, oyun terapi odası, özel eğitim odaları ve spor/hareket eğitimine yönelik odalardan oluşuyor.

Özel eğitimler de veriliyor

Çocuk ve Ergen Gelişimi ve Otizm Merkezi (ÇEGOMER)’de gelişim özellikleri ve eğitim yeterlilikleri ile akranlarından belirgin düzeyde farklılık gösteren bireylere yönelik olarak da özel eğitim programları uygulanıyor. Bu bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eğitim programları ve alanında eğitimler almış uzman personel ile uygun ortamda eğitimlerini sürdürmelerine olanak sağlanıyor. Özel Eğitim uzmanları, bireylerin günlük yaşam, özbakım, akademi, muhakeme ve oyun oynayabilme faaliyetlerini; yerine getirme, sürdürebilme ve geliştirme hedeflerini gerçekleştirmeleri, bu becerileri kazandırma ve en yüksek potansiyele çıkarmaya yardım etmek için aile merkezli ve işbirliğine dayalı çalışmalar kullanıyorlar.